El cuñado de Constantine, Michael Gordon, confirmó la noticia de su muerte.

El actor murió pacíficamente por causas naturales en su casa de Reading, Pensilvania, rodeado de su familia y amigos. Llevaba algún tiempo enfermo.

Hijo de inmigrantes griegos, nació el 22 de mayo de 1927, en Reading, Pensilvania, tuvo una extensa carrera artística y ganó premios por su trabajo. Trabajó muchos años en teatro y llegó a la televisión en The Big Story. Ganó un Emmy en 1970 por la serie “Room 222″, que se emitió en la cadena ABC y debutó en el cine con The Last Mile.

Embed

En la película “Mi gran casamiento griego”, el artista se puso en la piel del padre de la actriz Nia Vardalos, con la que compartió muchas escenas y mereció el mejor de los recuerdos por parte de la protagonista.

“Michael Constantine, el padre de nuestra familia de reparto, un regalo a la palabra escrita y siempre un amigo”, recordó la protagonista del film, Nia Vardalos, a través de su cuenta de Twitter. Además, incluyó un recuerdo sobre aquellas jornadas de actuación: “Actuar con él vino con una oleada de amor y diversión”, expresó la actriz.

ADEMÁS:

"Imagine", el utópico himno de John Lennon, cumple 50 años

Murió el hijo de Roberto Carlos a los 52 años

“Atesoraré a este hombre que le dio vida a Gus. Nos dio tantas risas y ahora merece un descanso. Te amamos Michael”, finalizó Vardalos.

Con más de 387 millones de dólares recaudados de taquilla, el film es un clásico del cine, dentro de las comedias de la industria estadounidense.

NIYJCGIWYBACNANGDGOI7DNIEA.jpg Michael Constantine, actor de "Mi gran casamiento griego".

"Mi gran casamiento griego" fue estrenada en 2002 y se llevó las mejores críticas de los especialistas, por ser una comedia romántica que respetó a la cultura de Grecia y le dio popularidad, en aquel entonces.