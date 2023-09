Murió el cantante Steve Harwell, fundador de la banda Smash Mouth

Poco antes se había conocido que el artista se encontraba recibiendo cuidados paliativos. Según el periódico The New York Times, Harwell murió por una insuficiencia hepática. Fundó la banda Smash Mouth junto al batería Kevin Colman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul De Lisle en California, en 1994.

De los miembros fundadores solo sigue De Lisle. Harwell se retiró de los escenarios en 2021 y ahora le sustituye el cantante Zach Goode.

A lo largo de sus casi 30 años de carrera, Smash Mouth cosechó varios éxitos como “Walkin’ on the Sun” (1997) y “All Star” (1999). También versionaron clásicos como “I’m a Sinner” de Neil Diamond, “Why Can’t We Be Friends”, de War, “Getting Better” de The Beatles y “Can’t Get Enough of You Baby”, una canción de Four Seasons, que tuvo varias interpretaciones como la de The Colourfield.

En 2001, la banda grabó una versión del éxito de The Monkees, “I’m a Believer” y que formó parte de la banda de sonido de la película Shrek. La canción también apareció en el disco Smash Mouth.