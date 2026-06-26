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Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

El vehículo de la periodista y actriz fue embestido por una formación del Tren de la Costa. Tenia 54 años.

La periodista, conductora televisiva y actriz Ernestina País murió este viernes luego de protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de localidad de San Isidro.

La periodista, de 54 años, conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. El impacto ocurrió sobre el lado del conductor y provocó la muerte de Ernestina País en el lugar.

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Por otra parte, Ángel de Brito contó que el celular de la conductora quedó tirado a un costado tras el accidente y que, al revisarlo, advirtieron que estaba recibiendo una llamada de José María Muscari.

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En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Su hermana Federica también es una figura de los medios.

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