Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

La periodista, de 54 años, conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. El impacto ocurrió sobre el lado del conductor y provocó la muerte de Ernestina País en el lugar.