Murió la mujer que dio vida a Blancanieves

La película fue el primer largometraje animado del mundo y fue una obra que marcó una nueva etapa en la animación debido a las increíbles innovaciones técnicas y artísticas que se utilizaron.

Estas innovaciones no podrían haberse realizado sin la ayuda de muchos profesionales. Uno de ellos fue la propia Champion y Disney, para darle vida a Blancanieves, se basó en los movimientos de la talentosa y conocida artista de los musicales de esa época.

El gran trabajo de la artista en esta primera película le valió nuevas participaciones para la firma, como “Pinocho” y “Fantasía”, donde se metió en la piel del Hada Madrina y de las hipopótamos bailarinas, respectivamente.

Lejos de la animación, protagonizó Musicales de la MGM y hasta llegó a compartir escenario con la madre de la actriz Carrie Fisher, Debbie Reynolds.

Marge Champion - solo from Everything I have is Yours