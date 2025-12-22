Matías Alé sufrió un incendio en su casa y fue internado: cuál es su estado

A partir de la información revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa radial Mitre Live de Radio Mitre, Matías Alé se encuentra bien, pero ante los dolores en el pecho que sufría se dirigió inmediatamente al hospital junto a su esposa.

“Me contó un poco cómo fue la situación y se trasladó a una clínica porque no podía respirar. Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente inhaló monóxido de carbono”, empezó diciendo el conductor.

Y continuó: “El incendio se provocó porque no se dio cuenta que la hornalla eléctrica estaba encendida y dejó una caja con mercadería sobre la hornalla. Cuando salió de bañarse observó que había fuego en su cocina”

Por último, a través de la palabra del actor, contó: "Matías está bien pero se trasladó a una clínica de Nordelta y quedó internado. Se asustó con los dolores que tenía”.

“Las imágenes del interior de su cocina son impactantes. Quedó todo quemado. Matías está siendo acompañado por su flamante esposa Martina en el Hospital", cerró.

image

Qué dijo Matías Alé

Ya recuperado, Matías dio detalles de lo sucedido y explicó cómo atraviesa este momento junto a su esposa, Martina Vignolo. “Recién me dieron el alta y la verdad que fue una desgracia con suerte. Teníamos que ir a Pasapalabra y la Televisión Pública", le dijo a Pronto.

Y siguió: "Tenemos un departamento de dos pisos y cuando salí de bañarme había humo en la parte de arriba, como niebla”.

La situación logró ser controlada gracias a la rápida intervención de su esposa. "Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento", señaló. Luego de eso, decidió trasladarse a la clínica para realizar los controles correspondientes.