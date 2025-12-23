Qué dijo Edith Hermida en su vuelta a Bendita Tevé tras la salida de Beto Casella

"Lo único que quiero decir es que yo adoro a Beto Casella. Lo adoro, lo quiero y lo voy a querer siempre. Y está todo bien entre nosotros dos. Hablé con él hasta recién, estábamos hablando, y tengo la mejor. Lo quiero mucho. Hubiese trabajado hasta el resto de mi vida con él”, comenzó Edith, sobre el límite del cierre del vivo.

“Fue una semanita con todo. No lo disfruté para nada. A mí no me gusta todo esto. Ni leía los portales, porque decían de todo. Ni me meto ahí. Esto es así, lo digo yo acá y punto. “Yo siempre me quise quedar en Bendita, porque me encanta este programa. Me encanta trabajar en Canal 9".

"Yo intenté convencerlo a Beto de que se quede, que este era su canal. Yo le dije: ‘Vos acá sos Messi´. Beto tenía una decisión tomada. Yo también tomé mi decisión, por un montón de razones. Tengo una hija en edad escolar que me espera todas las noches para cenar y yo quiero estar con ella, cenando todas las noches y viéndola cómo se va a dormir. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana y era muy complicado acompañarlo a Beto”, explicó, Hermida.

EN PRIMERA PERSONA

"No estuve en el último programa porque me angustió mucho la partida de Beto. La verdad es que no lo iba a poder ayudar, no le iba a sumar para nada mi presencia”, manifestó Edith, sobre el motivo por el que no se presentó en El 9, el último viernes 19, día en el que Beto hizo su último programa al aire, después de 20 años en el canal.

Edith hermida, nota

“Preferí tomarme vacaciones, porque ahora ya arranca mi año 2026. Para mí Bendita es un programa que significa mucho en mi vida. Me asentó, me compré mi casa gracias a Bendita y gracias a Canal 9. Nació mi hija, que ahora tiene 15 años. Me han pasado un montón de cosas acá".

"Fue un antes y un después. Nos dimos cuenta de lo importante que era Bendita para una generación y para muchas generaciones. Nunca me voy a pelear con él, con Beto. Lo adoro y lo voy a adorar si. Elegí quedarme en Bendita hasta que se termine. Para alegrarnos y para alegrarlos a ustedes cada noche. Eso es Bendita: diversión, alegría y buena onda”, cerró, Hermida.