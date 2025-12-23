La confesión hot de Nancy Dupláa: "Con Pablo vamos a hoteles de alojamiento comunachos"

“Somos hot, somos hot juntos... Sí, sí, muchos me dicen que el brillo que tengo es por el sexo", lanzó, sin vueltas, Nancy, invitada a Las chicas de la culpa, en El 13. "Con Pablo organizamos citas afuera de casa...".

"Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también. Y hay hoteles que son comunachos, como siempre, que también tienen su gracia”, dijo Dupláa, anticipándose a que sus dichos "serán usados en su contra", pensando en los posibles recortes virales que iban a surgir sobre sus dichos.

“Una se asoma un poco para que vea que está conmigo”, contó la actriz, sobre el momento de pagar la cuenta de los servicios usados y lo consumido en el albergue transitorio, a fin de evitar cualquier posible rumor de una infidelidad. "Cuando hay hijos no es cuando vos querés, es cuando podés”, reflexionó, la artista.

ECHARRI DEFINIÓ SU VÍNCULO CON DUPLÁA

“Estoy perdidamente enamorado de Nancy. Me gustó antes de conocerla, cuando la vi en Montaña Rusa. Cuando la vi quedé absolutamente conmovido por lo que veía. Siempre tuve en mi corazón ese deseo de conocerla, sabiendo íntimamente que un día me la iba a cruzar”, contó Pablo, tiempo atrás.

"Cuando terminaba la primera vuelta de Montaña Rusa, estaban armando la segunda parte. Me convocaron para ser parte de este nuevo elenco y visité el estudio. Ahí se me dio el sueño y me la encontré cara a cara a Nancy. Nos saludamos como si nos conociéramos de toda la vida”, recordó, Echarri.

Nancy Duplaa, nota

“A esta altura del partido, lo que creo que más la seduce a Nancy es cuando intento ser menos bestia de lo que soy. Mi trabajo de deconstrucción masculina, en el marco de una presencia irrefrenable de la ola feminista, es cuando le demuestro que no soy ese hombre con características machistas".

"Siento que eso es lo que la acerca más a mí. Voy puliendo esas características tan arraigadas en el género masculino. También la confianza, no como palabra, sino como acto efectivo y concreto. El amor y la complicidad. No solamente somos papás sino también marido y mujer, somos amantes. Mantener viva esa estructura no solamente de compromiso sino también de deseo”, compartió, el actor.