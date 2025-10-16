Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10

La emisora confirmó este 15 de octubre el fallecimiento de la reconocida locutora, figura clave del aire de Radio 10. Colegas, oyentes y periodistas la recordaron con profundo afecto y destacaron su calidez, profesionalismo y legado.
El mundo del periodismo despidió con tristeza a María Eugenia Karall, quien falleció a los 52 años, dejando atrás una trayectoria marcada por la cercanía con los oyentes y el respeto de sus colegas. La noticia fue confirmada por Radio 10, emisora donde Karall fue una de las voces más emblemáticas durante años de trabajo y compromiso.
En un comunicado publicado en Instagram, el medio expresó: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella”.
Minutos después de conocerse la noticia, periodistas, productores y figuras del medio compartieron sentidos mensajes de homenaje. Débora D’Amato escribió: “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, en alusión a la familia de Karall. Por su parte, Teté Coustarot expresó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”. También se sumaron las palabras de Mariana Brey, Pampa Mónaco y Jorge Rial, quienes coincidieron en resaltar su calidez humana, su talento y su dedicación.
Durante la emisión de Argenzuela, el periodista Mauro Federico interrumpió el programa para despedirla en vivo. “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. Era una bella persona y una excelente profesional, te daba tranquilidad laburar con ella”, dijo conmovido.
El aire de Radio 10 se tiñó de emoción durante toda la jornada. Compañeros y oyentes recordaron anécdotas, risas y momentos compartidos, en un homenaje que unió generaciones y voces.
