Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10

En un comunicado publicado en Instagram, el medio expresó: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella”.

Repercusiones en el mundo radial

Minutos después de conocerse la noticia, periodistas, productores y figuras del medio compartieron sentidos mensajes de homenaje. Débora D’Amato escribió: “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, en alusión a la familia de Karall. Por su parte, Teté Coustarot expresó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”. También se sumaron las palabras de Mariana Brey, Pampa Mónaco y Jorge Rial, quienes coincidieron en resaltar su calidez humana, su talento y su dedicación.

Hoy nos toca despedir a nuestra querida compañera María Eugenia Karall, una voz entrañable e

Durante la emisión de Argenzuela, el periodista Mauro Federico interrumpió el programa para despedirla en vivo. “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. Era una bella persona y una excelente profesional, te daba tranquilidad laburar con ella”, dijo conmovido.

El aire de Radio 10 se tiñó de emoción durante toda la jornada. Compañeros y oyentes recordaron anécdotas, risas y momentos compartidos, en un homenaje que unió generaciones y voces.