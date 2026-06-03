Murió Marita Monteleone: por qué fue una de las voces más populares de la Argentina

monteleone2 La locutora fue la voz institucional de ENTel y, luego, de Telefónica.

Murió Marita Monteleone: su carrera en radio y televisión

A lo largo de su trayectoria profesional, la locutora desarrolló una extensa carrera en importantes emisoras radiales. Trabajó en Radio Mitre, Radio El Mundo -donde permaneció gran parte de su vida profesional-, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red.

Su labor fue reconocida con numerosos premios y distinciones, entre ellos un Martín Fierro por su desempeño en locución. Además, fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a los medios de comunicación y a la cultura popular.

La muerte de Monteleone ocurrió apenas tres meses después de que trascendiera públicamente el complejo momento personal que atravesaba. La locutora se encontraba internada en el Sanatorio Centro Gallego de Buenos Aires luego de someterse a una osteotomía en su rodilla derecha. En diversas entrevistas había denunciado que, pese a contar con el alta médica desde el punto de vista motriz, no podía abandonar el centro de salud debido a una restricción judicial.

Según su versión, la medida estaba vinculada a un conflicto legal con su hija, la periodista Malena de los Ríos. Monteleone sostenía que existía una disputa patrimonial entre ambas y denunciaba que se intentaba gestionar su traslado a un geriátrico en contra de su voluntad. El caso había tomado notoriedad pública por las fuertes declaraciones de la locutora, que manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación judicial que enfrentaba.