La reacción de los medios del mundo al título de España y caída de Argentina

Los principales medios deportivos destacaron la superioridad de la Roja y la derrota de la Albiceleste en el MetLife Stadium.
La consagración de España en el Mundial 2026 tuvo una enorme repercusión en los principales medios deportivos del planeta. Tras el triunfo por 1-0 sobre la Selección Argentina en el alargue, gracias al gol de Ferran Torres, la prensa internacional coincidió en destacar el dominio del equipo de Luis de la Fuente durante la final disputada en el MetLife Stadium y celebró la obtención de la segunda estrella para la Roja.
Los diarios españoles reflejaron la euforia por el título. As abrió su portada con un contundente "¡¡¡España vuelve a ser campeona del mundo!!!" y remarcó que el conjunto ibérico "tuvo un solo dueño" en la final. Marca, por su parte, eligió el título "Otra vez reyes del mundo" y calificó la victoria como "la de todos los tiempos", además de ubicar a Ferran Torres entre los grandes héroes del fútbol español por el gol que definió el campeonato.
En Barcelona, Mundo Deportivo publicó "¡Campeones del mundo!" y sostuvo que la selección de Luis de la Fuente escribió "una nueva página de oro" al dejar de depender del recuerdo de Sudáfrica 2010. Sport, en tanto, tituló "¡La segunda superestrella! ¡España campeona del mundo!" y aseguró que "solo hubo un equipo" en la definición disputada frente a la Argentina de Lionel Messi.
Fuera de España, la mayoría de los medios también resaltó la legitimidad del triunfo español. L'Équipe, de Francia, presentó a la Roja como "Los nuevos reyes" y destacó su dominio durante el tiempo suplementario. The Guardian, de Inglaterra, señaló que "un gol de Torres tumbó a una Argentina con diez hombres en la prórroga", mientras que La Gazzetta dello Sport, de Italia, afirmó que España dominó el encuentro de principio a fin y cuestionó el rendimiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
En Portugal, A Bola sostuvo que España "terminó con el sueño de Argentina" y definió al seleccionado de Luis de la Fuente como el primer bicampeón mundial del siglo. Además, remarcó que Ferran Torres fue el único capaz de vencer a Emiliano Martínez en toda la final. En Brasil, Globo Esporte destacó que la Roja "volvió a conquistar el mundo" gracias a un gol que llegó en el alargue, aunque consideró que el desarrollo del encuentro pudo haberse resuelto antes por la superioridad exhibida por el campeón.
La repercusión global reflejó un consenso pocas veces visto tras una final mundialista. Más allá de la desilusión argentina por perder la posibilidad del bicampeonato, los principales medios coincidieron en que España fue el mejor equipo del partido decisivo y coronó con justicia una campaña que la llevó a conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, dieciséis años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.
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