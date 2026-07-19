La reacción de los medios del mundo al título de España y caída de Argentina

La portada de The Guardian de Inglaterra.

En Portugal, A Bola sostuvo que España "terminó con el sueño de Argentina" y definió al seleccionado de Luis de la Fuente como el primer bicampeón mundial del siglo. Además, remarcó que Ferran Torres fue el único capaz de vencer a Emiliano Martínez en toda la final. En Brasil, Globo Esporte destacó que la Roja "volvió a conquistar el mundo" gracias a un gol que llegó en el alargue, aunque consideró que el desarrollo del encuentro pudo haberse resuelto antes por la superioridad exhibida por el campeón.

La repercusión global reflejó un consenso pocas veces visto tras una final mundialista. Más allá de la desilusión argentina por perder la posibilidad del bicampeonato, los principales medios coincidieron en que España fue el mejor equipo del partido decisivo y coronó con justicia una campaña que la llevó a conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, dieciséis años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.