Tragedia: una mujer murió al caer de una camioneta y un joven falleció por la explosión de un mortero

Una explosión fatal en Neuquén

Horas más tarde, en la capital neuquina, un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas al explotar un mortero de fabricación casera que contenía pirotecnia profesional.

El hecho ocurrió en un descampado del barrio Z1, donde los cuatro fueron encontrados con distintas lesiones. Entre los heridos hay un adolescente de 13 años, que fue trasladado junto a los otros dos lesionados al hospital Heller y permanece fuera de peligro.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso explicó que el material utilizado "no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada". Además, indicó que se trataba de un elemento introducido en "un mortero de fabricación casera".

La Justicia investiga ambos hechos para establecer las circunstancias en que ocurrieron.