Tragedia: una mujer murió al caer de una camioneta y un joven falleció por la explosión de un mortero

Las celebraciones por la final del Mundial terminaron con dos hechos fatales en distintas provincias. Una mujer cayó de una camioneta en movimiento y un joven murió tras la explosión de un mortero con pirotecnia.
Los festejos por la final del Mundial 2026 estuvieron atravesados por dos tragedias ocurridas en distintas ciudades del país. En Rosario, una mujer de 45 años murió al caer de la caja de una camioneta que circulaba en medio de una caravana. En Neuquén, un joven de 24 años falleció tras la explosión de un mortero de fabricación casera que contenía pirotecnia, en un accidente que provocó otras tres personas heridas.
El primero de los episodios ocurrió el domingo por la noche sobre la avenida Pellegrini al 4600, en Rosario. Según informaron fuentes policiales, la víctima viajaba en la parte trasera de una camioneta cuando, por causas que son investigadas, cayó al asfalto mientras el vehículo estaba en movimiento.
Personal de la Brigada Motorizada y médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegaron al lugar tras un llamado al 911 y constataron que la mujer había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la cabeza.
El conductor de la camioneta fue demorado de manera preventiva mientras la Justicia ordenó pericias, la autopsia y el análisis de cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió la caída.
Horas más tarde, en la capital neuquina, un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas al explotar un mortero de fabricación casera que contenía pirotecnia profesional.
El hecho ocurrió en un descampado del barrio Z1, donde los cuatro fueron encontrados con distintas lesiones. Entre los heridos hay un adolescente de 13 años, que fue trasladado junto a los otros dos lesionados al hospital Heller y permanece fuera de peligro.
El comisario inspector Juan Carlos Barroso explicó que el material utilizado "no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada". Además, indicó que se trataba de un elemento introducido en "un mortero de fabricación casera".
La Justicia investiga ambos hechos para establecer las circunstancias en que ocurrieron.