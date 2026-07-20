Cuánto midió la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España

Telefe lideró ampliamente las mediciones de audiencia durante la instancia decisiva de la Copa del Mundo y la TV Pública quedó muy por debajo.
En Telefe, la final que disputó la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a España marcó 39.2 puntos, 1.5 puntos menos que el partido de la Albiceleste contra. Inglaterra, pero fue lo más visto del día.
El canal de las pelotas marcó 8 décimas más que en la final del Mundial de Qatar 2022 que había alcanzado 38.4 puntos.
Mientras que en la TV Pública el partido marcó 4.0 puntos, 1.3 puntos menos que el partido que la selección jugó con Inglaterra. Fue lo más visto del canal oficial.
La previa del encuentro midió, en Telefe, 19.7 puntos, lo mismo que la del partido anterior, y se ubicó en el tercer puesto de los cinco más vistos del día. Por su parte, el post-partido le dejó 28.9 puntos, 1.0 punto menos que la del último encuentro y fue lo segundo más visto en el día.
En la TV Pública, la previa le dejó 1.0 punto y la post 1.3 puntos, siendo lo segundo más visto del canal.
El encendido en la segunda tarde (16:00 a 20:00 hs.) fue de 37.2 puntos para Telefe y de 3.9 puntos para la TV Pública. Por su parte, el encendido de las señales de deporte lograron 13.1 puntos. Por último, el encendido total en la misma franja fue de 61.4 puntos. Por último, en Mi Telefe, el partido fue visto por 2.5M usuarios, con un total de 13.9M TVMs.
Los más vistos de Telefe: Mundial 2026: España vs. Argentina 39.2. Mundial 2026 - Post: España vs. Argentina 28.9. Mundial 2026 - Previa: España vs. Argentina 19.7
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