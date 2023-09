Murió Michael Gambon, el actor que interpretó a Dumbledore en Harry Potter

El actor falleció "en paz", rodeado del amor de su mujer y su hijo.

"Estamos destrozados de anunciar la pérdida de Michael Gambon", indicó el comunicado que envió a la prensa su representante, Clair Dobbs, en nombre de su esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus.

"Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años", detalló el informe.

Gambon interpretó varios papeles en el cine, aunque tal vez su rol más popular es el del profesor Albus Dumbledore, en la saga de Harry Potter.

