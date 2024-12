Murió una de las protagonistas de "Pedro, el escamoso"

La actriz Sandra Reyes murió a los 49 años como consecuencia de un cáncer de mama, según confirmó su primo Nicolás Reyes a Noticias Caracol. El familiar detalló que partió en paz y rodeada por sus afectos.

image.png

Sandra había decidido no someterse a quimioterapia y se mantuvo combatiendo con fuerza la enfermedad hasta que en los últimos meses se le generó una metástasis en los huesos, que hizo que empeorara su cuadro.

El actor Miguel Varoni, quien compartió pantalla con ella en Pedro el escamoso, expresó su dolor en las redes sociales: "Su partida dolió dos veces... la lloramos dos veces... adiós Doctora Paula, adiós Sandrita, te vamos a extrañar". Varoni, visiblemente afectado, añadió: "No sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón".

image.png

Curiosamente, Sandra Reyes había hecho su regreso a la pantalla en la nueva temporada de Pedro el escamoso, donde su personaje también fallecía tras una larga enfermedad, un trágico paralelismo con la realidad que conmovió aún más a los seguidores de la serie.

Sandra Reyes nació el 31 de mayo de 1975. En 1994 comenzó su carrera artística. Pasó por tiras como El cartel de los sapos, La mujer del presidente y Rigo, entre otras. El legado de la actriz perdurará en la memoria colectiva, no solo por su talento y profesionalismo, sino también por la calidez humana que la caracterizaba.