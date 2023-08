Murió William Friedkin, director de "El exorcista"

Conocido por su talento para convertir relatos de género en obras de arte narrativas y por su espíritu de riesgo contrario a los parámetros establecidos por los estudios de cine, el realizador nacido en Chicago formó parte del grupo de intrépidos cineastas como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese que, durante la década del 70, cambiaron desde el corazón de la industria los modos de hacer cine, un movimiento conocido como Nuevo Hollywood.

Nacido el 29 de agosto de 1935 en Chicago, Friedkin comenzó su carrera en la televisión, y desde sus inicios, el terror parecía ser su género predilecto dirigiendo varios episodios de Alfred Hitchcock Presents a mediados de los años 60′s, y con el tiempo, varias cintas para TV estuvieron a su cargo.

Sería en esta misma época que tendría su salto a la gran pantalla, con cintas de bajo presupuesto como "Good Times" (1967), "The Birthday Party "(1968) y "The Night They Raided Minsky’s" (1968).

GettyImages-1482518212.jpg La muerte de Friedkin ocurre a días de la premiere mundial de su último filme, The Caine Mutiny Court-Martial.

William creció muy rápido en la industria del cine, pues para 1971, lanzó la cinta "The French Connection" (Contacto en Francia), misma que lo llevaría a los Premios Oscar de ese año. La cinta estuvo basada en una historia real de dos policías que 10 años antes realizaron una impresionante redada antidrogas, de hecho, ambos tienen un papel en la película.

Sin embargo, Friedkin confesó en su momento que la idea de crear la cinta nació a partir de un comentario que escucho de otro director histórico: Howard Hawks, quien llegó a asegurar que la forma más sencilla de tener éxito es crear historias de buenos contra malos.

“La gente no quiere historias sobre los problemas de alguno o sobre cualquier mierda psicológica. Lo que quieren son historias de acción. Cada vez que hice una película como esa, con muchos buenos contra malos, tuve mucho éxito”.

Tal parece que las palabras de Hawks fueron proféticas, pues Friedkin se haría con el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director por Contacto en Francia, superando a otras cintas que se convirtieron en un fenómeno cultural como "La Naranja Mecánica" de Stanley Kubrick, "Nicolás y Alejandra" de Sam Spiegel y "El violinista en el tejado" de Norman Jewison. Sin embargo, fue 1973 cuando se ganó al público con "El Exorcista".

Esta película estuvo nominada al Óscar y, aunque no pudo dar el batacazo frente a "El Golpe", film de George Roy Hill, le valió el reconocimiento de todos que una cinta de terror llegara a esta prestigiosa terna.

De acuerdo a lo informado por la revista Variety, "El exorcista" recaudó US$500 millones en todo el mundo, una cifra que inauguraba, de la mano de "El Padrino", los años de las grandes producciones que conquistaban los cines del mundo.

Su última película estrenada cabalmente en cines de la Argentina fue "La cacería" (The Hunted, 2003), con Tommy Lee Jones y Benicio Del Toro. La siguiente, "Bug", que fue estrenada en DVD.

La muerte de Friedkin ocurre a días de la premiere-mundial de su último film, "The Caine Mutiny Court-Martial", que debutará en el Festival de Cine de Venecia 2023, donde se da por descontado que tendrá su merecido homenaje.