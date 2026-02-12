Cambios en los programas satélites de Gran Hermano: Generación Dorada

Embed

La decisión de los directivos del canal ubicado en Martínez, Provincia de Buenos Aires, no es casual. Al ubicar a Robertito Funes Ugarte y a los exparticipantes los sábados, el canal -que tiene nuevos dueños- intenta "calentar" una pantalla que suele enfriarse el fin de semana -últimamente "La Noche de Mirtha" se ubicó a unas décimas de diferencia- y utilizar la sinergia que genera el reality más popular del mundo.

De esta manera, Telefe buscara replicar el éxito de las galas diarias en un día -habitualmente- suele estar dominado por el cine o eternas repeticiones de "Los Simpsons" y en los que en las últimas semanas había apostando a ediciones especiales de MasterChef Celebrity.

Dudas en redes y el fin de una rutina

La noticia no fue bien recibida por el núcleo duro de seguidores de "Gran Hermano" y su descontento lo hicieron sentir rápidamente en las redes sociales, como "X", antes Twitter, donde los televidentes cuestionan la desaparición del segmento de los viernes, algo que formaba parte de la rutina de cierre de semana laboral.

El temor de los fanáticos de "Gran Hermano" es que "Generación Dorada" termine saturando la pantalla de Telefe, al sumar un nuevo día de contenido fuerte en el "prime time" de los sábados.

Pero con este cambio, Telefe busca fortalecer su rating y también, mantener mejorar su contenido del fin de semana, en un panorama televisivo cada vez más competitivo.