Nancy Dupláa se sumó a los artistas que critican a Milei

La actriz estuvo en sintonía con la cantante Lali Espósito, quien sorprendió el último domingo con su crítica contra el referente de La Libertad Avanza.

"Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", dijo el primer mensaje dejado por la actriz en una historia de Instagram.

Otro de los mensajes compartidos, que incluye una bandera de la comunidad LGBT, reza: "Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho".

Dupláa no fue la única que se manifestó sobre las últimas elecciones. Lali Espósito, quien pese a estar en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en el país y tras conocerse los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, posteó: "Qué peligroso, Qué triste".

A partir de allí, seguidores de Milei la criticaron en redes sociales y ella redobló la apuesta e hizo un importante descargo.

"No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada. Es lo más 'cómodo', pero no soy así así, que ...Si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", subió la reina del pop.

La que sorprendió con sus críticas a Milei fue la modelo Pampita, siendo su marida un referente libertario.

"Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros. No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei", expresó.

Trueno también se sumó a las criticas y apuntó contra Milei

Luego de las PASOS, el rapero Trueno expresó en sus redes sociales: "tus derechos son lo único que tenés, no te regales", en alusión al resultado de las elecciones en las que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue el más votado con el 30,04% de los sufragios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTruenoOficiaI%2Fstatus%2F1691180150178652161&partner=&hide_thread=false Tus derechos son lo único que tenés, no te regales. — TR1 (@TruenoOficiaI) August 14, 2023

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Mateo Palacios Corazzina, "Trueno", expresa sus ideas a través de la música y de las redes sociales.

Recientemente, el rapero lanzó una nueva canción denominada "Fuck el police" en la que critica la violencia policial y hace alusión al fallecido excomisario de la Policía Federal Jorge 'Fino' Palacios, acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA y nombrado jefe de la Policía Metropolitana por el exmandatario Mauricio Macri.