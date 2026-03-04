Se acabó todo: Ian Lucas decidió terminar su relación con Evangelina Anderson

"¿Sos tiroteador en Instagram? A mí me contaron que te chateas con Evangelina Anderson, que le tirás muchos fueguitos, y empezó un diálogo vía redes con Evangelina Anderson”, le preguntó Yanina Latorre a L-Gante, aprovechando que lo tenía de invitado en el piso de SQP, su programa en las tardes de América.

"Podría haber sido, sí. Es una figura…Había mensajes, ella me había tirado buena onda. ‘A ver cuando venís a hacer un show en Alemania’ y cosas así”, se sinceró Elián Valenzuela, sobre la forma que encontró de "acercarse" a Evangelina, de un tiempo a esta parte.

"No, es mentira que me está escribiendo. No lo conozco en persona. Me tira mucho like, eso sí, pero nada más. No entro mucho a los mensajes, puede ser. Me pone cosas, bien, pero buena onda”, reconoció Anderson, en una nota para el mismo programa. Pero aunque la realidad amorosa de la exparticipante de la competencia se acercaba a Ian, ahora laogramos cosas cambiaron.

SE ACABÓ LO QUE SE DABA

Fue Pochi de Gossipeame quien, a través de sus redes sociales, compartió una noticia que señalaría el fin del vínculo entre Evangelina e Ian. La comunicadora advirtió que Lucas dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Anderson, todo un gesto virtual que hablaría de la ruptura del vínculo amoroso que había entre ellos.

Evangelina Anderson, nota

“La dejó de seguir. Parecería ser que se hinchó los huevos de alguna situación porque sino no se explica”, señaló Pochi. ¿Será que Ian quedó "molesto" con Evangelina luego de que ella, en la fiesta de final de grabaciones del certamen culinario, se quiso mostrar junto a el en las notas brindadas a los programas de tevé?