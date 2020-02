Nicole Neumann denunció a Cubero por "impedimento de contacto"

La panelista de "Nosotros a la mañana" lo denunció por "impedimento de contacto" en la Comisaría Nº12 de Villa Urquiza y en la causa interviene la Fiscalía Contravencional Nº5, a cargo de Eugenio Díaz. Asimismo, según informaron en "El Run Run del Espectáculo", se elevó un sumario al respecto.

El nuevo conflicto tiene que ver con que Cubero se había llevado a sus hijas de vacaciones a Mar del Plata y, de acuerdo al régimen de visitas, las tres niñas debían ser restituidas a Nicole el sábado, lo que no ocurrió hasta el momento del cierre de esta edición. Esta no es la primera vez que la ex pareja tiene conflictos de esta índole, aunque pareciera que tampoco será la última.