La China Suárez publicó un video que parodia al que perjudicó a Icardi

La actriz y cantante publicó una nueva historia para ironizar al video que le costó la suspensión de la licencia de conducir a su pareja Mauro Icardi.
Eugenia “La China” Suárez volvió a subir el challenge de Training Season, el tema de la cantante británica Dua Lipa, el mismo que terminó con la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de su pareja Mauro Icardi. Esta vez, la actriz no va asomada por la ventanilla de un auto en marcha, va en la parte de atrás, pero en el jeep eléctrico de su hijo Amancio Vicuña -de 6 años-, que “maneja” por la entrada de la casa.
El clip original -de este fin de semana- muestra a “La China” Suárez sin cinturón, con medio cuerpo fuera del vehículo mientras Mauro Icardi conduce. La actriz escribió “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí” y “Nadie fue obligado a hacer este video”.
El Ministerio de Transporte bonaerense -dirigido por Martín Marinucci- intervino el domingo 21 y denunció que el conductor no detuvo la marcha ni cuidó a ocupantes ni a terceros. Al chequear papeles Icardi, halló la licencia argentina vencida desde 2019 y determinó su inhabilitación preventiva por la Ley 13.927.
Por ese motivo, si quiere un registro argentino nuevo, debe tramitarlo en su domicilio bonaerense y pasar evaluación psíquica. Ante los reclamos e ironías del futbolista, La Provincia aclaró después que el disparador no fue solo el vencimiento: fue la conducción temeraria que se ve en el video.
Mauro Icardi, sin club luego de su salida del Galatasaray de Turquía, explotó en X “¿Cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029?”. Acusó al ministerio de “colgarse” para salir en los medios, pidió que arreglen las calles y cerró con “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.
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