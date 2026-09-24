La China Suárez publicó un video que parodia al que perjudicó a Icardi

La actriz y cantante publicó una nueva historia para ironizar al video que le costó la suspensión de la licencia de conducir a su pareja Mauro Icardi.

Eugenia “La China” Suárez volvió a subir el challenge de Training Season, el tema de la cantante británica Dua Lipa, el mismo que terminó con la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de su pareja Mauro Icardi. Esta vez, la actriz no va asomada por la ventanilla de un auto en marcha, va en la parte de atrás, pero en el jeep eléctrico de su hijo Amancio Vicuña -de 6 años-, que “maneja” por la entrada de la casa.