Noticia bomba: Se reconciliaron Fito Páez y Julia Mengolini, a varios años de su ruptura

"Quedó en el imaginario que nosotros habíamos terminado en muy malos términos por algo que yo puse en X. Después, nos amigamos...", contaron Fito y Julia en el programa de ella, Futu Rock, hace 3 meses, en el que aprovecharon para "mandarle un beso" al que era el marido de Mengolini, hasta ese entonces.

Y, al parecer, en este trimestre cambió la realidad entre el cantante y la periodista. Porque después de una década, le habrían dado una nueva oportunidad al vínculo que supieron tener y estarían nuevamente juntos. Según contó Pepe Ochoa en LAM -en su conducción interina en el programa nocturno de América mientras Ángel De Brito está de vacaciones-, el amor fue más fuerte...

Hace pocas semanas se confirmó la separación de Páez y Eugenia Kolodziej, con quien mantenían una relación a distancia y mientras el artista cumple con distintas presentaciones en el continente, se gestó un nuevo acercamiento entre los ex. “Ellos tuvieron una primera... un primer affaire. Después luego obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja”.

OTRA OPORTUNIDAD PARA EL AMOR

“Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?". Fito no habla en ningún lado, pero habló en la radio de ella”, planteó Ochoa, al aire, al hablar del acercamiento entre Fito y Julia.

Fito Páez Julia Mengolini, apertura Fito Páez y Julia Mengolini volvieron a apostar al amor.

La entrevista a la que Pepe hizo referencia fue la mencionada en unos textuales al comienzo de la nota para el programa de Mengolini, llamado Mirá quien vino. Allí, durante casi una hora de nota, se deja ver la especial química que hay entre ellos porque, incluso, se animaron a hablar de cosas que pertenecieron a la relación que tuvieron. Y se nota que la "chispa" entre ellos sigue viva.