Filtraron los chats comprometedores del novio de Wanda Nara con su expareja

Poco después de que Wanda celebrara sus seis meses de relación con una foto que luego eliminó, se desató el escándalo. Yanina Latorre afirmó que “Migueles le está escribiendo y enviando audios no sexuales para tomar un café a una exnovia”.

En ese sentido, detalló que su relación fue hace alrededor de un año y medio, y ella decidió ponerle fin al romance. “Salió con Migueles hasta que se dio cuenta de que él estaba saliendo con varias. Ella lo dejó y lo bloqueó, pero ahora él pidió que lo desbloquearan”, contó la conductora, que leyó algunos mensajes recientes que el empresario había intercambiado con su exnovia.

“¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte”, le escribió Migueles. Ella respondió: “¿Estás loco, Martín? Vos estás muy expuesto. Te lo doy como consejo: Wanda está en una vidriera. No tiene sentido que te arriesgues”. Aunque él le envió su dirección, ella sólo dijo que se alegraba de haber hablado y que todo estaba bien, pero él insistió en verse.

Finalmente, se reveló que "Claudia Ciardone salió con él hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses hasta que ella se enteró de que él salía con otras dos al mismo tiempo. Ella hizo que los echaran del gimnasio y ahora él le está mandando mensajes”.

En otro momento del programa se compartió una entrevista en la que Ciardone confirmó que Migueles se puso en contacto con ella hace un mes, durante su relación con Nara. “Sólo le pedí que no me meta en problemas porque estoy muy bien en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, aseguró.

Además, mencionó que él le envió una disculpa a través de un amigo en común. “Me dijo que Wanda me odiaba, no sé por qué. A él le gusta armar problemas”, afirmó. Confirmó que no sólo la invitó a tomar café, sino que también le pasó su dirección y reacciona a sus historias de Instagram.

Por último, Claudia aconsejó a la conductora de MasterChef Celebrity que “esté atenta a todo para que no le pase lo que me pasó a mí. ¡Me estaba llamando para verme!”. También aseguró que Migueles “no tiene los papeles en regla y todos lo saben”. “Es conocido como ‘pirata del asfalto’ y él lo sabía”, concluyó