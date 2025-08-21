Se conoció la fecha en la que se firma el divorcio de Nico Vázquez y Gime Accardi

“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberle perdonado la infidelidad, lo que le duele es cómo se desencadenó todo porque él se sintió medio bol... todo el año”, contó Yanina Latorre al aire de su programa, Sálvese quien pueda, en las tardes noches de América.

Según el entorno, lo más difícil para el actor fue que Accardi no comunicara a tiempo sus deseos de distanciamiento, agregaron en el ciclo de espectáculo al revelar la fecha en que se producirá la firma del acuerdo entre Väzquez e Accardi, que significará el final de la unión civil entre ellos.

A pesar del final del matrimonio y de toda una historia compartida entre Nicolás y Gimena, ambos decidieron mantener su vínculo profesional. La gira teatral en la que trabajan juntos Accardi y Andrés Gil continuará tal cual estaba previsto -es una producción de Vázquez-, según programación de la agenda. El entorno del actor desestimó cualquier conflicto con Gil, asegurando que Nico no considera que él sea el tercero en discordia.

SE ACABÓ LO QUE SE DABA

Nicolás y Gimena firmarán el divorcio en las próximas horas de este jueves 21 de agosto. El pacto comercial entre ellos es la firma de un convenio en donde se divida 50 por ciento para los dos de los bienes y logros económicos conseguidos durante estas casi dos décadas de la relación que compartieron juntos.

Hay quienes sostienen que el que "terminó de cerrar la puerta" a una posible reconciliación fue Vázquez. El protagonista de Rocky, en el teatro Lola Menvrives, ahora quiere iniciar una nueva vida -bajó varios kilos a causa de la angustia que le generó la situación e, incluso, suspendió algunas funciones- con la idea de, quizá, volver a enamorarse.