Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el primer parte médico

"En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad", señaló el central asistencial en un comunicado emitido este sábado.

"Al arribar al Hospital, se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”, puntualizó el parte, firmado por el director médico de la institución, Norberto Mezzadri.

Por último, el centro asistencial indicó que el chef es acompañado por su familia y que la comunicación sobre el estado de salud se hará "respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El cocinero sufrió una “falla multiorgánica”, durante una excursión al volcán Lanín, en Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un nosocomio en Junín de los Andes, y, luego, al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Sin título-1 Christian Petersen fue trasladado desde Neuquén a Buenos Aires.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien y, por lo tanto, pidieron asistencia al guardaparques. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva.

Pocas horas antes de Nochebuena, la familia emitió un comunicado en el cual remarcaban la “franca mejoría” del cocinero, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires.