Mario Pergolini seguirá en la tevé: cuándo reestrena y con qué cambios

La fecha de debut de Mario está prevista para el 30 de marzo porque, para ese entonces, estarán todos los integrantes que son parte del programa, ya de regreso en la Ciudad Autónoma para retomar con las grabaciones diarias. El horario que tendrá en conductor es el mismo que el del año pasado, respetándoselo a las 22:30 horas.

Pero el formato de repaso de noticias con ironía y humor y de entrevista mano a mano con figuras del mundo del espectáculo y referentes de la ciencia y el deporte, sufrirá una modificación. Porque uno de los integrantes que se lució al aire durante el primer año del año -en el que logró instalarse en las noches con promedios de 6 puntos de rating- ya no estará más.

Fue por decisión propia que Laila Roth no será más parte de Otro día perdido."No renovó por un pedido de ella. La exposición, aparecer en el prime time y dar notas no le gustaba demasiado, por lo que va a seguir con su gira", contaron al aire de El observador. Pero su lugar ya tiene reemplazo e incluye un nombre y apellido que, en los últimos meses, se instaló en los medios de comunicación.

QUIÉN ES LA INCORPORACIÓN DE ODP

Agustín Aristarán, más y mejor conocido como Rada, firmó contrato en las últimas semanas del año pasado y seguirá siendo una de las "piezas claves" del programa de Mario. El artista logró adelantar el horario de las grabaciones a fin de cumplir con los compromisos teatrales que tiene pautado para este año con Charlie y la fábrica de chocolate y conseguir un buen arreglo económico con la productora que hace ODP.

Mario Pergolini, nota

Pero quien sí se suma al staff es Evelyn Botto, una de las conductoras de Olga, conocida también por ser la actual novia de Fede Bal, ahora desembarcará en la tevé abierta en el ciclo de Pergolini después de una breve participación, semanas atrás, en Masterchef Celebrity."Evelyn Botto ya firmó contrato, y también sigue Agustín Aristarán", contaron, también.