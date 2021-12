En este avance se puede ver escenas completamente nuevas, la gran mayoría de ellas centradas en Catwoman (Selina Kyle) y su relación con el vigilante nocturno de Ciudad Gótica. Además, nuevamente irrumpen los villanos en acción.

Desde los primeros avances remarcaron que Catwoman tendrá un papel fundamental en The Batman, y con este tráiler lo ponen de manifiesto.

El personaje de Zoë Kravitz no solo se involucrará en el combate al crimen de Ciudad Gótica, también tendrá una estrecha relación con Batman. Y es que con múltiples villanos a vencer (Acertijo y Pingüino), a Bruce Wayne no le vendrá mal la ayuda de una heroína con grandes habilidades.

Matt Reeves, director de The Batman, ya había contado que su película no es una historia de origen del hombre murciélago, aunque sí mostrará sus primeros pasos como héroe y su faceta de detective. Por el contrario, con Catwoman sí pretenden narrar cómo se originó el personaje.

the-batman-scaled.jpg Batman y Catwoman en la misma historia.

"Esta es una historia de origen para Selina. Entonces, es el comienzo en donde la vemos descubrir quién es, más allá de alguien que intenta sobrevivir. Creo que tiene mucho espacio para crecer y creo que la veremos convertirse en lo que estoy segura que será la femme fatale", declaró Zoë Kravitz durante el DC FanDome 2021.

Se debe a que la historia de origen de Batman es conocida por la gran mayoría; no así la de Catwoman. Sin embargo, en The Batman se verá su papel como heroína y, además, una perspectiva personal.

"Entiendo el peso de un personaje como este y lo que significa para tanta gente. Pero lo que me pareció realmente importante fue concentrarnos en la historia que queremos contar y tratar de crear un ser humano real. No quiero que ella sea solo una idea. Quiero que sea un ser humano real en una situación real, en una ciudad real, tratando de sobrevivir y reaccionando a su propio dolor y a su propia historia. Entonces realmente me enfoqué en esta historia en particular [su origen], en este momento de la vida de esta mujer", dijo la actriz.