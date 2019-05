En el inicio del programa, con un rating de 13.6 puntos, el periodista mandó un mensaje en torno al escenario electoral y a las dudas en muchas de las fórmulas electorales, en el que destacó que el "tomala vos, dámela a mí" entre ellos es una "falta de respeto".

"Ustedes, candidatos, deberían estar discutiendo qué hacer y no con quién presentarse", indicó Lanata, quien agregó: "no es serio llegar a una elección así".

En el programa también se llevaron a cabo diversos sketches como "Argentina: tierra de rencor y venganza" -en este segmento el rating llegó a su pico de 14.9 puntos- y un "spot" humorístico de Sergio Massa.

Jorge Lanata abrió PPT 2019 con una dura crítica a los candidatos: "No es serio llegar a una elección así"

Asimismo, el conductor de PPT se refirió a las repercusiones del libro "Sinceramente" de Cristina Fernández de Kirchner, como el vídeo en el que se muestra un vagón de tren de la formación Urquiza el cual se sospecha que fue armado. Sobre otro clip en el que se ven a niños leyendo el libro, Lanata calificó al mismo de "violento" ya que "un chico debería estar leyendo cosas de chicos".

Momentos después, se mostró el informe sobre la "Operación impunidad" y en el que "los presos K en la cárcel de Ezeiza estuvieron al tanto de la maniobra desde el primer minuto".

El "plan de impunidad K" comenzó con un repaso de archivos en boca de diversos funcionarios como el actual precandidato a Presidente, Alberto Fernández, la diputada nacional Elisa Carrió, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros.

Además, el informe contó con el análisis del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien dejó claro la intención del kirchnerismo de "eliminar el poder judicial". Y en este contexto, se emitieron llamadas sobre la "Operación Dolores", donde se busca, según el informe, "sacar al fiscal Carlos Stornelli para "voltear" la causa de los cuadernos". De esta manera, varias de las escuchas mostraron cuando Roberto Baratta, ex subsecretario de Control y Planificación Federal durante el kirchnerismo, que está preso en Ezeiza desde octubre de 2017, se enteró en la cárcel del inicio de la causa por extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli.

Luego, enviados de PPT viajaron a donde se hospedan en secreto los arrepentidos presos y mostraron las instalaciones. Se trata de una casa especialmente acondicionada para alojar a personas que aportaron información clave en casos de corrupción. Así, los periodistas del programa fueron hasta un punto de encuentro y de ahí se trasladaron hasta un lugar desconocido, donde se encuentra la construcción. Allí fueron recibidos por Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal.

Cabe destacar que en el programa La Cornisa -que conduce Luis Majul-, se revelaron varias escuchas en las que Baratta, quien fue mano derecha del ex ministro de Planificación Julio de Vido; el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés; el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; y el ex funcionario Carlos Zelkovicz, tenían conocimiento de algo "muy importante" que podía "ayudar a todos" los involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas .