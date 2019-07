En el inicio de la emisión, Marcelo Tinelli presentó a Leticia Brédice, quien se caracterizó de Susana Giménez para interpretar junto a Fernando Bertona una versión cumbiera del clásico “Hola Susana”.

Leticia Brédice y Fernando Bertona bailaron el clásico "Hola Susana"

Antes de la coreo, la actriz cumplió con su “previa” e hizo un paso de comedia imitando a la diva de los teléfonos y luego procedió a realizar su performance, dejando caer en Bertona, todo el peso de la misma ya que ella apenas atinó a dar un par de giros.

“Susana detesta que la imiten”, comentó De Brito en la ronda de devoluciones. “Más allá de eso, me gustó la idea. Leticia está intentando bailar”, completó antes de puntuarla con un “6”, la nota más alta que otorga.

A Pampita, más discreta y objetiva, le gustó la idea pero consideró que “faltó un poquito de coreo y más baile”; pero sin embargo repitió la nota de De Brito. “Leticia siempre trae algo distinto y Bertona siempre está a la par. Son dos niños jugando. Leticia está haciendo un esfuerzo por bailar más. Me encantó”, dijo Florencia Peña, que tenía el “voto secreto”

Por su parte, Marcelo Polino le otorgó un "6" y valoró: “Leticia no baila, pero busca por otro lado. Me parece que van por buen camino. Fernando acompaña muy bien y eso tiene un valor impresionante. Es lo mejor que vi de ustedes en el certamen”.

En definitiva, la pareja obtuvo 18 puntos por no bailar.

La “pochearon” a Yanina

El segundo turno de la gala fue para Yanina Screpante, la ex novia del futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi, hizo su presentación en el certamen junto a Matías Payen, con una coreografía de “Una noche contigo”, de Marama. En la previa, prometió “una lengua filosa” y contó cómo fue su experiencia en China acompañando al futbolista.

Yanina Screpante bailó una cumbia de Marama junto a Matías Payen

En este caso, De Brito se mostró muy exigente y tajante. “La verdad, me deprimí. Sos muy simpática bailando. El problema fue todo lo demás. La coreo no tuvo sorpresa”, dijo antes de colocarle un “3”.

Pampita felicitó a Yanina por animarse a participar. “La vi alegre y divertida. Hubo mucho acting y me faltó baile, pero me gustó la energía”, dijo y le dio un “6”.

“Tenés todo para romperla. Te vi muy segura y muy enganchada con la coreo”, le dijo Flor Peña.

Polino pidió la opinión del BAR y criticó la coreo: “No me gustó, no la ayudó para el debut”, dijo antes de darle un “3”.

Flavio Mendoza, del BAR, fue más allá y le aconsejó a Yanina que tome clases de baile, al tiempo que le bajó un punto. Laura Fidalgo destacó que “la coreografía fluyó” y mantuvo la nota, en tanto que Aníbal Pachano restó una unidad y concluyó lapidariamente: “A mí no me gustó nada. El acting me pareció patético”.

El jurado y el BAR, contra Yanina Screpante

En total, la lengua filosa de Screpante -a quien señalan como la heredera de Yanina Latorre-le jugó en contra y, al igual que le pasó a Matilda Blanco, se quedó con sólo 10 puntos, mucho menos que Leticia y habiendo hecho mucho más.

¿De quién viene la orden de “perdonar” los papelones de la Brédice?