Oscar 2026: "Belén" avanza entre las 15 películas que siguen en carrera

El film nacional ha cosechado elogios en festivales internacionales por su calidad narrativa y técnica, consolidando a la película como un referente del cine argentino contemporáneo. Si logra convertirse en una de las cinco nominadas definitivas, Argentina buscará repetir la hazaña de títulos como La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010), que ya han llevado la estatuilla dorada al país. La película también suma un hito al competir en un año con un nivel de competencia internacional especialmente alto.

El avance de Belén representa un reconocimiento al talento del cine nacional y su capacidad de contar historias que impactan a audiencias y críticos en todo el mundo. La industria local celebra este logro, que refleja el crecimiento sostenido del cine argentino en los festivales y premiaciones internacionales más importantes.

Las 15 películas que continúan en la carrera por Mejor Largometraje Internacional