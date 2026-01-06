Oscar 2026: "Belén" avanza entre las 15 películas que siguen en carrera

La película protagonizada por Dolores Fonzi sigue firme en la disputa por la categoría “Mejor Largometraje Internacional”.
La película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró superar la primera etapa de selección de los Premios Oscar 2026 y se encuentra ahora entre las 15 producciones que siguen en carrera por el galardón a Mejor Película Internacional. La película se destacó entre más de 90 candidatas provenientes de distintos rincones del mundo.
El film nacional ha cosechado elogios en festivales internacionales por su calidad narrativa y técnica, consolidando a la película como un referente del cine argentino contemporáneo. Si logra convertirse en una de las cinco nominadas definitivas, Argentina buscará repetir la hazaña de títulos como La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010), que ya han llevado la estatuilla dorada al país. La película también suma un hito al competir en un año con un nivel de competencia internacional especialmente alto.
El avance de Belén representa un reconocimiento al talento del cine nacional y su capacidad de contar historias que impactan a audiencias y críticos en todo el mundo. La industria local celebra este logro, que refleja el crecimiento sostenido del cine argentino en los festivales y premiaciones internacionales más importantes.
Argentina: Belén
Brasil: El Agente Secreto
Francia: Fue solo un accidente
Alemania: Sonido de Caída
India: Confinada en Casa
Irak: El Pastel del presidente
Japón: Kokuho
Jordania: Todo lo que queda de ti
Noruega: Valor Sentimental
Palestina: Palestina 36
Corea del Sur: Sin Otra Opción
España: Sirât
Suiza: Turno de Tarde
Taiwán: Chica Zurda
Túnez: La Voz de Hind Rajab
