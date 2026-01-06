Romina Gaetani rompió el silencio y habló de la denuncia de Violencia de Género contra su expareja

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota”, dijo Romina, a través de un mensaje de audio que se hizo escuchar en LAM, el programa de América.

Romina fue fotografiada, pero se negó a dar declaraciones acerca del episodio con el empresario. Y, durante el día de hoy martes 6, la actriz tiene previsto presentarse ante la fiscalía de San Isidro, donde está ratificada la denuncia contra Cavanagh para ampliar su declaración.

Y, aunque ella no haya solicitado un botón antipánico ni una medida restrictiva perimetral, luego de escucharla será la justicia quien determinará qué medidas preventivas tomar. Decidirán, incluso, si piden la detención de Cavanagh.

EL MAL MOMENTO DE GAETANI

Fue el domingo 28 de diciembre, a días de finalizar el 2025, que Romina vivió un virulento episodio en la casa de country de su exnovio, Cavanagh. La artista había ido al lugar para recuperar algunas de sus pertenencias, pero todo terminó de la peor manera. Sufrió varias lesiones corporales, entre ella una en la espalda, intervino la policía y una ambulancia la trasladó a un hospital zonal de Pilar.

Romina Gaetani, nota Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

"Le corté, se fue, le quedaron algunas cosas en la puerta, cerré todo con llaves, empezó a golpear de que le faltaba no sé qué cosa... Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra. Por suerte, está todo grabado. La saqué afuera, volví a cerrar. Me fui Rompió un vidrio a mi cuarto, me encerré con llave. Rompió un vidrio de la entrada del living, entró, fue a buscar un cuadro de ella que yo le había regalado", contó, por su parte, Cavanagh.

"Ahí llamó al 911 y dijo que la habían golpeado... Una hija de p... no lo puedo creer. Ella, por ahora, no dijo nada. Y después, si llega a decir algo o si empieza a hablar, muestro los videos y ya está. En los videos se ve como le estoy diciendo "pará, Romina, pará". Se ve con como me quiere pegar con las sillas y además dice ´ahora te voy a pegar, vas a ver´. En eso me quedo tranquilo pero bueno, me voy a comer un pijazo", cerró Luis, también a través de un mensaje de audio.