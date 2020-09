Oscar Mediavilla, lapidario con Alex Caniggia: "Es un maleducado"

Esta actitud provocativa no encontró resistencia en Nacha Guevara, Karina La Princesita y Moria Casán –quienes hasta celebraron el desenfado-, pero a Oscar Mediavilla se lo vio muy incómodo con las irreverencias del participante.

El productor musical hizo todo su esfuerzo para no demostrar su enojo al aire, pero terminó estallando en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. “Tengo problemas con Alex Caniggia, como vos. No nos quiere dar notas porque dice que somos un programa pedorro. ¿Qué hacemos?”, empezó preguntándole la peridosta Andrea Taboada.

Tras esa pregunta, Mediavilla hizo su descargo: “Es un personaje, está bien. Un maleducado, pero está bien, está bueno porque es gracioso. Por ahí es más interesante que otros. A veces ser interesante no está mal. No es de mi barrio, por ejemplo. Si entrara a Valentín Alsina...”

Y agregó, con pimienta: “Él es de Marbella. No sé qué mierda hacía en Marbella. Pero yo no tengo un papá jugador de fútbol que gana mucha plata. Mi viejo era electricista, así que nosotros no teníamos mucha mosca. Pero mal no me va, tampoco. Y no soy hijo de nadie, más que de un papá y de una mamá”.

Un estilo que suma detractores

Desde su irrupción en la televisión argentina, Alex Caniggia y su hermana Charlotte son cuestionados por cómo ostentan la fortuna familiar y se desentienden de la realidad. Y este viernes, después de su performance en el reality de La Flia, el joven volvió a ser cuestionado por sus formas.

Una vez finalizada la presentación de Caniggia en el Cantando 2020, las cámaras de LAM se acercaron para entrevistarlo y obtuvieron una respuesta inesperada: "No hablo con programas pedorros".

Tras el desplante, todas las panelistas del programa de espectáculos le fueron a la yugular. “¿El cree de verdad que es El Emperador? ¿El Emperador de qué? ¡Con decirles que prefiero a Esmeralda (Mitre)!”, soltó Yanina Latorre.

Siguiendo con las críticas mordaces, Karina Iavicoli aseguró: “Creo que es un chico que tiene grandes problemas de autoestima, y esto lo digo en serio. Porque las personas que todo el tiempo intentan llamar la atención bajo cualquier punto de vista, desde un lugar de desubicación total”.

“La madre de él hace 30 años hace notas en Caras para mostrar la marca Louis Vuitton. Chicos pasó de moda(…) Compran ropa de Zara, van por dos mangos al Cantando. Todo mentira. La madre compraba todo en outlet, una vez la agarraron afanando. Tenía todo imitación, dejémonos de joder”, cerró Latorre.

