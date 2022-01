Oscars: ¿Tom Holland el próximo conductor de la premiación?

The Oscars, la fiesta del cine, volvería a tener conductor luego de cuatro años de bajo rating y Tom Holland podría ser quien ocupe ese rol

The Oscars, también conocido como "The Academy Awards" o "Premios de la academia", una de las ceremonias de premiación más importantes del cine vuelve a considerar tener un conductor. Luego de cuatro años donde el rating no favoreció en lo más mínimo a la entrega, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, decidió revertir su decisión y contaría con un conductor en la ceremonia de entrega de sus premios, que se realizará el próximo 27 de marzo.