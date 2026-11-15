Osqui Guzmán, puro talento cocido a mano.

En 2011 ganó el Premio Konex en la categoría Actor de Teatro. Comparte casi todo en la vida con Leticia González de Lellis, su compañera desde 1998 -se casaron en 2001-, con quien también crea y -cuando el tiempo se lo permite- dan clases. Tienen una hija de 8 años llamada Nuria.

Junto a su esposa Leticia concibió el espectáculo unipersonal "El Bululu - Antología Endiablada", en donde al arte del siglo de oro español, le sumaron el de la cultura boliviana y la herencia de la familia del actor, generando una mezcla original y divertida, y donde Osqui Guzmán hace gala de todo su talento en escena. Actualmente se puede ver los martes de noviembre en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

El Bululú

Osqui Guzmán debela los misterios de su fascinación por la obra "El Bululú", legendario unipersonal creado e interpretado en los años 70 por el actor español radicado en Argentina José María Vilches, hoy reversionado por el propio actor y su esposa Leticia de una manera absolutamente original.

Imágenes capturadas con un motorola razr 70 ultra

"El Bululú -Antología Endiablada", se construye sobre una hipótesis: el teatro es una máquina de coser memoria.

¡Basta Osqui!

La gran enseñanza que le dejó su hija Nuria, junto a sus compañeros de jardín de infantes. Osqui Guzmán asegura que lo persiguen permanentemente cosas, ideas y situaciones, lo que le permiten aprender constantemente de la vida. Habla de la importancia de dejar pasar la oportunidad cuando no es el momento.

Esperar que te pasen cosas

Recién egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, recibió un sabio consejo de quien sería su madrina artística y que lo marcó para toda su carrera: esperar que te pasen cosas. También recuerda el nacimiento de su nombre artístico y la experiencia que terminó definiendo su profesión.

Cuestión de tiempo

La tortura del tiempo para quien quiere hacer de todo y la forma en la que Osqui Guzmán logra obtener la paz. El premio de Argentores a la obra infantil "El príncipe heredero", que escribió junto a su esposa Leticia González de Lellis. La lucha contra la censura en Estados Unidos y la forma en que lograron sortearla.

Una obra que retoma los conflictos de los cuentos clásicos habitados por reyes, princesas y dragones, realizada para el público de 4 años en adelante. Se desarrolla a través de dos intérpretes que intercambiando roles, posturas y voces con gran velocidad y precisión, despliegan un lenguaje físico, poético y visual donde la comedia, la aventura y el amor son los protagonistas.

Entre El niño argentino y Psicosis

Osqui Guzmán recuerda la divertida anécdota de cuando recibió el texto de "El niño argentino", la obra escrita y dirigida por Mauricio Kartun, y de cómo y en qué situación se lo comentó a su esposa Leticia.

"El niño argentino", la reconocida obra escrita y dirigida por Mauricio Kartun que se estrenó en 2006 en el Teatro San Martín con Osqui Guzmán, Mike Amigorena y María Inés Sancerni.

Manos a la obra (para chicos)

El teatro infantil ocupa un lugar central en la vida de Osqui Guzmán, una posibilidad que le permite de ser libre y jugar en escena. Poner el cuerpo al servicio de la imaginación colectiva y la lucha -a veces desigual- contra los celulares y las tablets.

Crecer con papá

Osqui Guzmán habla de su rol como padre, del proceso de desandar lo aprendido en su propio hogar y de cómo desestructurarse. Las enseñanzas de Nuria -su hija- que lo ayudan a ser un hombre mejor. El deber de enseñar a afrontar el mundo con amor y no con enojo.

Osqui, Leticia y Nuria

Leti y Yo

A la hora de definirse como pareja, Osqui Guzmán reconoce que su sentido del humor hace que, el factor sorpresa, juegue a su favor. La llegada del amor, Leticia, una mujer llegó para encausar su vida y convertirlo en una mejor persona. La sabiduría que da el paso de los años.

Osqui x Osqui

Quizás sea la parte más difícil para Osqui Guzmán, la de definirse a él mismo. La exigencia por la mirada de los otros, los maestros, la familia y la presión de los mandatos. El teatro como manera de afrontar la vida, con la curiosidad y el juego como método permanente.

Imágenes de "El Bululú -Antología Endiablada", que se construye sobre la hipótesis de que el teatro es una máquina de coser memoria.

Osqui Guzmán no habla de logros ni de éxitos, habla de paciencia artesanal y de seguir preguntándose cosas. Eligió un camino en el que el trabajo y la vida se entremezclan y que a veces se complican y otras se enriquecen, pero nunca se separan del todo.

Prefiere crecer con el error, reírse de él y seguir adelante. Se sorprende -casi como un chico- del camino recorrido y del nombre que ha logrado construir. Como el primer día, pero más de tres décadas después, sigue eligiendo actuar.

Osqui Guzmán, puro talento cocido a mano.