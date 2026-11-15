Osqui Guzmán, puro talento cocido a mano.

Soñó con ser maestro de artes marciales hasta que llegó el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Hoy, con más de treinta años de carrera, sigue eligiendo el teatro como la mejor forma de estar en el mundo.
Oscar Germán Walter Guzmán -Osqui Guzmán- nació el jueves 11 de marzo de 1971 en Buenos Aires, es hijo de una pareja de inmigrantes bolivianos -de Potosí y Oruro- que se instalaron en La Boca y se ganaban la vida cosiendo.
De chico soñaba con ser profesor de kung fu y por eso, cuando vio que en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático había una materia que se llamaba “Acrobacia, violencia en escena y esgrima” pensó que -de esa manera- les podía dar a sus padres el título universitario que querían.
El elección no le cayó bien a su padre, que dejó de hablarle durante años. Fue su madre -entonces- la que ofició de mediadora, generando una situación que parecía extraída de una comedia dramática. El quiebre llegó cuando debutó formalmente en teatro, después de ganar una audición entre cientos de postulantes. Su padre decidió ir a verlo y a partir de ese momento se convirtieron en mejores amigos.
Hace más de treinta años que Osqui Guzmán se gana la vida como actor, director y dramaturgo. Formó parte de obras fundamentales del teatro argentino, como "Derechos torcidos", "Vivitos y coleando 2", "El niño argentino", "La Tempestad" y "Los bonobos", entre otras. En cine participó de "La Puta y la Ballena", "Tiempo de Valientes", "Pájaros volando" y televisión trabajó en títulos como "Hermanos y detectives" (de Damián Szifrón), "El marginal" (de Adrián Caetano) o "Maradona, sueño bendito" (para Prime Video).
En 2011 ganó el Premio Konex en la categoría Actor de Teatro. Comparte casi todo en la vida con Leticia González de Lellis, su compañera desde 1998 -se casaron en 2001-, con quien también crea y -cuando el tiempo se lo permite- dan clases. Tienen una hija de 8 años llamada Nuria.
Junto a su esposa Leticia concibió el espectáculo unipersonal "El Bululu - Antología Endiablada", en donde al arte del siglo de oro español, le sumaron el de la cultura boliviana y la herencia de la familia del actor, generando una mezcla original y divertida, y donde Osqui Guzmán hace gala de todo su talento en escena. Actualmente se puede ver los martes de noviembre en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).
Osqui Guzmán debela los misterios de su fascinación por la obra "El Bululú", legendario unipersonal creado e interpretado en los años 70 por el actor español radicado en Argentina José María Vilches, hoy reversionado por el propio actor y su esposa Leticia de una manera absolutamente original.
Imágenes capturadas con un motorola razr 70 ultra
La gran enseñanza que le dejó su hija Nuria, junto a sus compañeros de jardín de infantes. Osqui Guzmán asegura que lo persiguen permanentemente cosas, ideas y situaciones, lo que le permiten aprender constantemente de la vida. Habla de la importancia de dejar pasar la oportunidad cuando no es el momento.
Recién egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, recibió un sabio consejo de quien sería su madrina artística y que lo marcó para toda su carrera: esperar que te pasen cosas. También recuerda el nacimiento de su nombre artístico y la experiencia que terminó definiendo su profesión.
La tortura del tiempo para quien quiere hacer de todo y la forma en la que Osqui Guzmán logra obtener la paz. El premio de Argentores a la obra infantil "El príncipe heredero", que escribió junto a su esposa Leticia González de Lellis. La lucha contra la censura en Estados Unidos y la forma en que lograron sortearla.
Osqui Guzmán recuerda la divertida anécdota de cuando recibió el texto de "El niño argentino", la obra escrita y dirigida por Mauricio Kartun, y de cómo y en qué situación se lo comentó a su esposa Leticia.
El teatro infantil ocupa un lugar central en la vida de Osqui Guzmán, una posibilidad que le permite de ser libre y jugar en escena. Poner el cuerpo al servicio de la imaginación colectiva y la lucha -a veces desigual- contra los celulares y las tablets.
Osqui Guzmán habla de su rol como padre, del proceso de desandar lo aprendido en su propio hogar y de cómo desestructurarse. Las enseñanzas de Nuria -su hija- que lo ayudan a ser un hombre mejor. El deber de enseñar a afrontar el mundo con amor y no con enojo.
A la hora de definirse como pareja, Osqui Guzmán reconoce que su sentido del humor hace que, el factor sorpresa, juegue a su favor. La llegada del amor, Leticia, una mujer llegó para encausar su vida y convertirlo en una mejor persona. La sabiduría que da el paso de los años.
Quizás sea la parte más difícil para Osqui Guzmán, la de definirse a él mismo. La exigencia por la mirada de los otros, los maestros, la familia y la presión de los mandatos. El teatro como manera de afrontar la vida, con la curiosidad y el juego como método permanente.
Osqui Guzmán no habla de logros ni de éxitos, habla de paciencia artesanal y de seguir preguntándose cosas. Eligió un camino en el que el trabajo y la vida se entremezclan y que a veces se complican y otras se enriquecen, pero nunca se separan del todo.
Prefiere crecer con el error, reírse de él y seguir adelante. Se sorprende -casi como un chico- del camino recorrido y del nombre que ha logrado construir. Como el primer día, pero más de tres décadas después, sigue eligiendo actuar.
Osqui Guzmán, puro talento cocido a mano.
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