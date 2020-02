Otro capítulo en la guerra entre Carmen Barbieri y José María Muscari

Ahora Carmen fustigó con dureza al director de "Sex, viví tu experiencia", luego de que este cuestionara a "Veinte Millones", la obra que protagoniza la ex esposa de Santiago Bal.

Hace algunos días Muscari manifestó que si bien él no se mete "con las creencias de los demás, lo que sí creo es que debe ser muy fantasmagórica la obra que están haciendo" e insistió en que "si hace un mes y medio que están haciendo funciones y no logran hablar de la obra... No tengo idea de qué se trata (la obra), quién actúa".

"Osea, se ve que el fantasma es la obra porque tienen que andar contando que se agarran de los pelos, que hay un abogado, que firmaron un papel, que ahora los atacan los fantasmas", añadió el director.

Fueron estos dichos los que despertaron el enojo de Barbieri, quien, sin ningún tipo de pelos en la lengua, se preguntó: "¿cómo va a hablar de una obra que no la fue a ver?" y disparó con munición pesada al advertir -en dialogó con "Que valga la pena", el ciclo radial conducido por Gonzalo Vázquez- que "este señor es un nazi que esta en contra de la colectividad judía. Estar en contra de los judíos es estar en contra de los gordos, de los viejos, de los homosexuales, de todos... es estar en contra de la vida y no tengo en cuenta lo que dijo".

Sobre esa misma línea, la actriz desestimó cualquier tipo de reconciliación con el director, al asegurar que "Muscari nunca sería mi amigo porque es clasista, racista, nazi y antisemita".

Al mismo tiempo que añadió con la ironía que la caracteriza que Muscari asevera que "no tiene idea de la obra y ya sabe todo, quiere decir que sabe. Se contradice siempre... pobre. Ojalá se aggiorne".

"Estamos en democracia, puede decir lo que quiera... pero después bancate la que venga", concluyó furiosa Carmen en contra del director teatral.

Cabe destacar que "Veinte Millones"está atravesando una difícil temporada teatral, ya que en lo que va del verano hubo peleas entre sus integrantes, descompensaciones que llevaron a que se debieran suspender varias funciones, un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida a Guillermo Marín -el productor del espectáculo- y hasta la baja anticipada de Sol Pérez.

Pese a este panorama desalentador, la obra sigue siendo una de las más elegidas por el público que decide veranear en Mar del Plata y despierta suma curiosidad en los espectadores ya que se trata de la primera producción que encabeza Carmen desde el fallecimiento de Santiago Bal.

