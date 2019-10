Pablo Echarri: "Me parece atractivo interpretar a Macri"

"Como actor yo no juzgó a mi personaje, o sea, lo encarno y me parece un personaje atractivo para encarnar, ¿no? Por supuesto que no comulgo con su ideología, pero como actor no tengo esa necesidad", fundamentó convencido.

A partir de la sección ¿Algo para declarar? surgió de la hipotética chance de que el protagonista de Resistiré recibiera una jugosa oferta de Netflix que narre la vida del actual jefe de Estado.

Pero no todo quedó sujeto a su caracterización como el lider de Juntos por el Cambio. También el actor contó sus experiencias con Nancy Dupláa, en relación a la presión o las "eventualidades", que se cruzan a raíz de su público respaldo al kirchnerismo.

Una de ellas, en un hotel cinco estrellas. "Nos pasan estas cosas, cuando uno defiende una idea se caldean los ánimos. Y en estos últimos días fuimos al hotel Alvear porque tenemos un amigo que tiene un departamento ahí y nos presta el bulo. Cuando bajamos para irnos, nos cruzamos con gente y a alguien se le ocurrió decir ‘miren a estos kirchneristas en el Alvear’ Yo ya sabía cómo iba a terminar, que por suerte fue bastante risueña: con Nancy haciendo fuck you, la señora haciendo fuck you. Uno de los señores presentes diciéndole que perdone a la mujer, y mientras una amiga de la señora nos pedía una foto".