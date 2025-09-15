Pamela David apuntó con todo contra Karina Milei: "Las fuerzas del cielo existen"

"Se saca una foto de un reloj (Un Rolex valuado en 35 mil dólares) que, se supone, es más económico y digo ´bueno, ya está´. Escribo en X y espero mis disculpas, en el mismo lugar donde injurias, bla, bla, bla...", comentó Pamela, al aire del streaming Blender. "Fueron 2 twett... El primero en donde dice que me va a llevar a la justicia. Y el segundo donde Bla, bla, bla, bla".

"El martes le pido disculpas y, el miércoles, saltan los audios. Las fuerzas del cielo existen", remarca, David, en voz alta. "Las verdaderas fuerzas del cielo...", remarca la conductora de Desayuno Americano, por América. "Y no dice nada por el tema de los audios...", puntualizó, Pamela.

Y el presentador del programa, por su parte, puso en contexto la seguidilla de situaciones. "La repuesta de Pamela fue reveladora porque un martes a la tarde se conocen los audios, pero cobran relevancia un día después, con la sesión de diputados que es el miércoles. Y de eso, Karina Nada. De hecho, 5o 6 días después, hay un tweet de Lule (Menem), que es la primera respuesta oficial".

QUÉ HABÍA DICHO PAMELA DE KARINA

"¿La sociedad no necesita que se aclare y, si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos? Porque a mí Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj. Pero, ¿no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad, donde se la trata de coimera? Porque eso fue así desde que aparecieron los audios", planteó Pamela, días atrás, desde la pantalla de su programa.

Pamela David, nota

"Luego de que su columnista le dijera que la respuesta del Gobierno fue solamente desplazar a Spagnuolo, Pamela indicó: “Bueno... No me queda claro igual, eh... Tenemos muchos temas, pero me quedan más dudas que certezas. Porque que lo despidan no está mal si el tipo se hace cargo de que estaba cobrando. Pero tienen que salir a hablar y aclarar. Y si no es cierto, demostrarlo”, insistió, David.