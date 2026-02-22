Empieza el juicio a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo: la posible condena

El delito por el que Felipe Pettinato llega a juicio tiene previsto una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, según el artículo 186 inciso 5 del Código Penal. La familia de Rodrigo, encabezada por su madre Delia, se presentó como parte querellante con tres abogados. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño Nº 14, que tiene previsto seis audiencias por Zoom; la última está fijada para el próximo 30 de marzo.

El hijo del exsaxofonista de Sumo está acusado de iniciar en mayo de 2022 el incendio dentro del departamento. Según el fiscal Martín Mainardi, lo hizo "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

M Rodrigo Melchor Romero (1).jpg Melchor Rodrigo murió en el incendio ocurrido en el departamento de Felipe Pettinato.

"Aunque no existen dudas de que (Pettinato) clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, sostuvo Mainardi, en octubre de 2023, cuando presentó el dictamen por el que imputó al hijo del conductor de TV.

Los peritajes, en tanto, determinaron que el fuego se habría iniciado con un "elemento ígneo, cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

De acuerdo con la autopsia, Rodrigo murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” y por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. El médico neurólogo padecía cardiopatía. En cambio, Felipe Pettinato dejó la escena del incendio sin heridas.

como-quedo-el-departamento-felipe-pettinato-el-incendio-las-fotos.webp Felipe Pettinato será juzgado por el delito de estrago doloso seguido de muerte.

Por la muerte del especialista, el imitador de Michael Jackson nunca fue detenido, ni tiene prisión preventiva, a pesar de la alta pena en expectativa. Sin embargo, en 2024 fue condenado por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había cobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018.

El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.