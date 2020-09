“Un día me llegó una propuesta para formar una fórmula presidencial con él. El chabón y yo como vicepresidenta. Primero creí que era un chiste, insistió, después vino la oferta económica y llegó a un millón quinientos mil dólares”, confesó, sorprendiendo a Andy Kusnetzoff y a todos los invitados.

La cantante reveló que su marido, Oscar Mediavilla, le sugirió pensar la idea y ella desestimó en primera instancia la propuesta.

ADEMÁS:

"Estaba en Santa Fe, con la gira, y me acuerdo que mientras viajábamos en el micro me insistían con esto. En un momento, me llamó el secretario del gobernador para preguntarme dónde estaba”, relató.

Sin embargo, la cantante desestimó la posibilidad. “Oscar me decía ‘pensalo’ y yo le decía ‘vos estás loco’”, reveló, risueña para terminar contando que fingió que se le cortaba la llamada cuando hablaba con “el secretario del “gobernador”.

Patricia no reveló cuál de los dos hermanos fue el que le acercó la propuesta, aunque en definitiva el que fue candidato a presidente en 2015 fue el actual senador Adolfo Rodríguez Saa, quien fue secundado en la fórmula por Liliana Negre de Alonso y terminó último, con el 1,54% de los votos.