Si bien en la ficción se focaliza en el empoderamiento de la mujer en los cuatro personajes que interpretan Inés Estévez, Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio; los hombres en esta ocasión cobran protagonismo por una cuestión de egos laborales.

Según trascendió ayer, la versión (la arrojó el periodista Adrián Pallares), habría un cortocircuito entre ambas figuras que altera el clima del día a día de las grabaciones de la tira. Haciendo un perfil de cada galán, Luciano Castro, tanto en la productora Pol-Ka como en la de Sebastián Ortega, está acostumbrado a trabajar en elencos corales, mientras que la carrera de Facundo Arana se basó en un protagónico casi absoluto (Muñeca Bravay Vidas Robadaspor nombrar algunas). Así las cosas, el choque entre ambos se dio desde el primer día.

El recelo comenzó cuando Luciano Castro reconoció que él mismo fue quien se acercó a la propuesta para ser parte de un programa que en función de la primera semana al aire, responde a las expectativas del rating (Arrancó con 17 y se estabilizó en los 13 puntos).

Luciano Castro tuvo cabida para la producción de Telefé y el galán ingresó a último momento, cuando en la tira estaban todos los contratos cerrados y los nombres de los actores elegidos eran Nicolás Francella, hijo del actor Guillermo Francella, y el actor uruguayo Daniel Hendler. Ambos con un perfil muy bajo en relación a Facundo Arana.

Dicen las malas lenguas que la producción y guionistas habrían hecho un esfuerzo por no cruzar a los personajes de Castro y Arana en los 60 capítulos. Y no precisamente por cuestiones argumentales de la historia, sino celos profesionales. Se habría llegado al punto límite de armar dos unidades de grabacion diferentes. En la ficción se los decidió mantener muy distantes, Arana es el pediatra de la bebé y Castro es el galán de Julieta Díaz.

"Por eso lo inédito de este caso: aquí jamás, ni en una escena, habrá encuentros entre Arana y Castro, salvo que suceda al final, lo cual tampoco pareciera estar previsto en los libros. Es muy extraño que las dos cabezas de elenco masculino no se crucen hasta el final. No trabajaron nunca juntos, no tienen amigos en común en la vida... no coinciden. "El mismo Castro lo reconoció en un móvil con Intrusos (América) la semana pasada", aseguró Pallares. En materia de cartel en la tira aparece primero Castro y luego sólo y con tipografía destacada, Arana.