Por ahora, la calma llegó a la obra de Sol Pérez y Mónica Farro

Ayer quien habló fue Guillermo Marín, el productor de la obra, quien sorprendió al ser indagado por esta situación: "A mí lo que más me mortificó fue el día que se suspendió la función. Yo no estaba y estoy seguro que si hubiera estado, no se habría suspendido", remarcó, tajante, en diálogo con Siempre Show. Por último, ante la pregunta de Tomás Dente sobre si volvería a contratar a las figuras, Marín se sinceró: "Sí, ¿por qué no? No sé si juntas, tal vez no. Pero no tendría problema. Las dos son muy profesionales y trabajan muy bien. En el caso de Sol, todo el mundo sabe que hace tres años que la vivo contratando".

Y la cabeza de compañía, Carmen Barbieri, fue quien trató por todos los medios de llevar la calma y lograr que el elenco completo llegue al 15 de marzo cuando estaba previsto el final de la obra. Después de una semana de idas y vueltas ahora parece haber llegado esa paz y Carmen lo celebró.

"Volvió la calma, me animaría a decir una calma verdadera. Se habló mucho con la producción, conmigo también y con los compañeros de elenco. Finalmente, se pudo acordar que no haya disenso ni agresión de ningún orden, puntualmente, en toda la órbita profesional. Está a la vista, que las chicas evidentemente no se llevan bien; no obstante, tomaron conciencia del rol profesional que las debe asistir y profundizaron esta circunstancia. En el escenario, ellas se han comprometido a desenvolverse como corresponde y a tener la intercomunicación necesaria que les exige la historia y el desenvolvimiento de cada uno de sus personajes", contó la humorista.

Pero a la hora de contar cómo es la convivencia de las dos fuera del escenario, Carmen dejó en claro que nada cambió: "Ellas no se miran ni se hablan. Pero, reitero, en el ámbito de trabajo tienen y van a tener la interrelación que corresponde. Y te lo digo con franqueza: esta situación de conflicto, ahora, en el escenario no se nota en absoluto". Pero más allá de esta paz, Carmen confirmó que ya hablaron con otra vedette marplatense, por si el escándalo vuelve a la obra.

