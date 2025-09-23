Alexis Mac Allister se convirtió en papá y presentó a su hija Alaia

La noticia generó gran repercusión, ya que días antes se había dicho que el nacimiento podía adelantarse. Incluso, el propio futbolista decidió ausentarse de la gala del Balón de Oro en Francia, explicando en redes sociales: “No podré estar hoy en la ceremonia por razones personales. Les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”.

El anuncio oficial lo hizo el periodista Guido Záffora en la TV Pública: “Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia”. Además, las abuelas de Alaia viajaron de urgencia a Europa antes de lo previsto, según contó Infama.

Una historia de amor que comenzó en 2022

La historia de amor entre Mac Allister y Cova también tuvo sus capítulos mediáticos. Se conocían desde la infancia, pero su relación se hizo pública en 2022, poco después de la separación del jugador con Camila Mayán. Pese a las polémicas iniciales, con el tiempo consolidaron su vínculo y anunciaron el embarazo en marzo de este año.

Ailén compartió en redes sociales un video con Alexis y la reacción de sus familiares al enterarse de la noticia del embarazo. Con ternura, escribió: “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito”. Hoy, ese “prontito” se volvió realidad con la llegada de Alaia, la primera hija de la pareja.