Nicki Nicole consoló Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

La cantante rosarina le brindó consuelo a su novio, el delantero del Barcelona Futbol Club, con una dedicatoria de amor en sus redes sociales.
La relación entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal se encuentra en su etapa de plena dulzura desde su oficialización a comienzos de mes. En medio de las celebraciones por la gala del Balón de Oro, la rosarina le dedicó unas dulces palabras a su novio luego haber perdido el primer premio mayor este lunes.
El jugador de 18 años nacido en Esplugues de Llobregat, Barcelona -España-, considerado “la gran promesa del futbol” y el sucesor natural de Lionel Messi, era uno de los postulantes más firmes para ganar el Balón de Oro de este año, pero, sin embargo, perdió contra Ousmane Dembélé, el actual delantero del PSG.
Lejos de mostrarse afectado, el joven Lamine Yamal publicó fotos del evento y le mandó su saludo al gran ganador de la noche "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".
Por su parte, la cantante argentina le dedicó unas dulces palabras en modo “consuelo” su novio, luego de la derrota. “Mi estrella. Te amooooo” escribió Nicki Nicole junto a una imagen con su novio.
