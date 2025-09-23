Nicki Nicole consoló Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

El jugador de 18 años nacido en Esplugues de Llobregat, Barcelona -España-, considerado “la gran promesa del futbol” y el sucesor natural de Lionel Messi, era uno de los postulantes más firmes para ganar el Balón de Oro de este año, pero, sin embargo, perdió contra Ousmane Dembélé, el actual delantero del PSG.

Lejos de mostrarse afectado, el joven Lamine Yamal publicó fotos del evento y le mandó su saludo al gran ganador de la noche "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".

Por su parte, la cantante argentina le dedicó unas dulces palabras en modo “consuelo” su novio, luego de la derrota. “Mi estrella. Te amooooo” escribió Nicki Nicole junto a una imagen con su novio.