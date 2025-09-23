Susto en "LAM" por la reacción de Mónica Farro

Luego de un intenso debate en el piso, la conductora de "SQP - Sálvese Quien Pueda" se disculpó al aire con su compañera, le dijo que quiso hacer un chiste, pero después de escucharla entiendió que no estuvo bien "No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas".

"Las burlas, la humillación y el dañar la reputación de una persona, es bullying y no lo voy a aceptar" dijo Mónica Farro, a lo que Yanina Latorre le respondió "Yo nunca dañé tu reputación. Fue un mal chiste, sí, pero te reíste...".

Pero la artista uruguaya le explicó su posición "Que me digan pelo sucio es banal, no me importa, pero no me gusta la burla. Ahora tengo que soportar que de todos los programas, antes de presentar una nota mía, pregunten si tengo el pelo limpio o sucio. Quiero respeto".

En ese momento Yanina Latorre le pidió disculpas "No te quise humillar, no fue mi intención. Nunca te falté el respeto. Si te molestó, disculpas. Pero no hubo mala intención, sino un juego de mier...".

Fue entonces cuando Mónica Farro se sacó el auricular -llamado habitualmente la cucaracha-, se levantó de la silla y se dirigió raudamente hacia su compañera y todas las personas que estaban en el estudio quedaron mudos y con miedo a la reacción de la vedette que podría tener la panelista.

"¿Qué pasó?" preguntó Yanina Latorre y entonces Farro la abrazó y entonces la esposa de Diego Latorre reconoció que le dio miedo verla levantarse de golpe y dirigirse hacia ella de esa manera "Pelotu... dije "ahora me pega".

Al ver la situación, Ángel de Brito -conductor de "LAM"- expresó sin vueltas "Se reconciliaron, qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá".