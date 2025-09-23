Carmen Barbieri contó que a Fede Bal le gustan todas

En una charla distendida en el streamer de Martín Cirio, la capocómica recordó la charla que tuvo con Fede cuando le confesó todo lo que había sucedido con su pareja de ese entonces. Carmen explicó que intentó convencerlo de que recapacite y no deje a la mujer que lo acompañó durante su estado de salud más difícil “Cuando viene y me cuenta "mamá, no estoy bien con Sofía", le digo "es la madre de tus hijos".

CARMEN

Según recordó, su hijo le contestó con total sinceridad "Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, sos mi mamá, no te puedo decir, pero necesito una mujer que me mueva y me movilice" y entonces le dijo "Pero no podés dejarla, ella estuvo con vos a tu lado, ella te cuidó, ella te bañó, ella te atendió, ella todo"

Durante su relato, Fede Bal le reconoció a Carmen sus problemas para mantener una relación sentimental monogámica “Me agarró contra la pared y me hizo así. "Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas y las doy. ¿Se merece, Sofía, que yo la cague así?".

Fue entonces cuando la conductora le recomendó a su hijo que -evidentemente- lo mejor era distanciarse de Sofía Aldrey, le dijo “Lo mejor que podés hacer es separarte".

Carmen 2

Fede Bal fue el gran protagonista uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina cuando -supuestamente- Sofía Aldrey filtró unas supuestas conversaciones de él con distintas mujeres del medio, como venganza, al enterarse de que su pareja le había sido infiel.