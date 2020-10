La conducción fue llevada a cabo, al igual que en los últimos tres años, por Kelly Clarkson quien realizó la apertura cantando “Higher Love” junto a Sheila E. y Pentatonix.

Asimismo muchos artistas, a pesar del contexto por pandemia, hicieron sus performances. Entre ellos estuvieron Alicia Keys, John Legend, Brandy, Luke Combs y Demi Lovato, quien interpretó su último tema “Commander in Chief” sobre el presidente Trump.

Demi Lovato - Commander in Chief

El gran ganador de la noche, tras ganar nueve premios, fue Post Malone quien ganó incluso el premio por “mejor artista del año”. Khalid, fue el segundo ganador con más premios al llevarse cinco estatuillas seguido por Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, quienes ganaron cuatro premios cada uno, y Billie Eilish que se llevó tres.

billie eilish.jpg

La lista completa de los ganadores

Mejor Artista

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone – GANADOR

Taylor Swift

Mejor Álbum (Billboard 200)

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Billie Eilish – GANADOR

Lover, Taylor Swift

Free Spirit, Khalid

Hollywood's Bleeding, Post Malone

Thank U, Next, Ariana Grande

Canción Hot 100

"Someone You Loved," Lewis Capaldi

"bad guy," Billie Eilish

"Old Town Road," Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – GANADOR

"Truth Hurts," Lizzo

"Señorita," Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor artista masculino

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone – GANADOR

Ed Sheeran

Mejor artista Femenina

Billie Eilish – GANADOR

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor duo

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers - GANADOR

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor Nuevo Artista

DaBaby

Billie Eilish – GANADOR

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Premio Billboard al mejor logro

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles – GANADOR

Taylor Swift

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Billie Eilish – GANADOR

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Artista Top Hot 100

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X – GANADOR

Post Malone

Mejor artista con ventas de canciones principales

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo – GANADOR

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Artista Canciones de Radio

Jonas Brothers – GANADOR

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Mejor Artista en Redes Sociales

BTS – GANADOR

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Mejor Artista R&B

Chris Brown

Khalid – GANADOR

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor Artista Masculino R&B

Chris Brown

Khalid – GANADOR

The Weeknd

Mejor Artista Femenina R&B

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker – GANADOR

Mejor Artista Country

Kane Brown

Luke Combs – GANADOR

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Mejor Artista Country Masculino

Kane Brown

Luke Combs – GANADOR

Thomas Rhett

Mejor Artista Country Femenina

Maren Morris – GANADOR

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Mejor Artista de Rock

Imagine Dragons

Panic! At The Disco – GANADOR

Tame Impala

Tool

Twenty One Pilots

Mejor Artista Latino

Anuel AA

Bad Bunny – GANADOR

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor Artista Dance/Electrónica

Avicii

The Chainsmokers – GANADOR

DJ Snake

Illenium

Marshmello

Mejor Artista Cristiano

Lauren Daigle - GANADOR

Elevation Worship

For King & Country

Hillsong United

Kanye West

Mejor Banda de Sonido

Aladdin

Descendants 3

Frozen II – GANADOR

K-12, Melanie Martinez

The Dirt, Motley Crue

Mejor Álbum R&B

Homecoming: The Live Album, Beyoncé

Changes, Justin Bieber

Indigo, Chris Brown

Free Spirit, Khalid – GANADOR

Over It, Summer Walker

Mejor Álbum Latino

Oasis, J Balvin and Bad Bunny – GANADOR

Gangalee, Farruko

11:11, Maluma

Utopia, Romeo Santos

Suenos, Sech