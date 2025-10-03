Qué 'angelita' abandonó LAM y a Ángel De Brito y por qué motivo: "Tendrá su..."

“He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente”, contó Marcela, tras el anuncio de Ángel de Brito, capitán del programa nocturno de América, al anunciar la salida de una de sus panelistas del programa.

“También me ofrecieron escribir en el portal con firma y una serie de cosas más. Voy a hacer actualidad y política con humor. Van a estar Jorge Alperin, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi”, compartió Feudale, sobre los detalles de su nuevo proyecto profesional, en una de las emisoras más conocidas del país.

"El ciclo llevará por nombre ´Feudalísima´ y está previsto que comience el 1 de noviembre. Respecto a su retiro del programa de televisión, añadió: “De acá me iré en 15 días”, anticipó Marcela, a fin de que quede una brecha de tiempo entre que termina su participación televisiva y comience su nuevo desafío laboral. "Los voy a extrañar porque esto es un loquero divino, nadie está cuerdo. Me encontré con mujeres que son de carne y hueso, acá nadie finge nada”.

EL BALANCE DE FEUDALE DE SU PASO POR LAM

"Fue un año muy intenso, no paramos en todo el año y tengo mucho laburo, gracias a Dios. Es un momento muy especial”, afirmó Marcela, en tiempo de "revolución personal" para ella.

Marcela Feudale, apertura El motivo por el que Marcela Feudale deja LAM.

"Te quiero agradecer de todo corazón, Ángel. Sos el tipo más generoso que hay en el medio. Es muy difícil sobresalir en un equipo de tantas personas. Hay que saber usar el lugar que vos otorgás, y de ahí en más es el crecimiento de cada uno. Me voy contenta porque fue lindo”, aseguró Feudale considerando que, a diferencia de ella, muchas "angelitas" no se fueron de la mejor manera del programa.