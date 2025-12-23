Espectáculos |

Bendita debutó con 3,1 puntos y casi empata con LAM

El primer programa de Bendita TV con Edith Hermida al frente mantuvo el promedio histórico del ciclo y se ubicó entre los más vistos de El Nueve, en un día marcado por la competencia de Masterchef Celebrity y LAM.

El 22 de diciembre, la televisiòn mostró un cambio importante en la conducción de Bendita, que quedó a cargo de Edith Hermida tras la salida de Beto Casella. El programa midió 3,1 puntos, manteniéndose dentro del promedio que alcanzó a lo largo del año y quedando cuarto en su franja horaria, muy cerca de LAM (América), que midió lo mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2003262635366891878&partner=&hide_thread=false

En paralelo, DDM (América), reemplazando a Mariana Fabbiani con Marina Calabró al frente, registró 1,6 puntos, ocho décimas por debajo de su promedio anual. Mientras tanto, Otro día perdido (El Trece) alcanzó 3,5 puntos, con un resumen de lo más destacado del año en su emisión.

Ranking de los más vistos del día

  • Telefe: Masterchef Celebrity 11,8; Masterchef Celebrity II 9,0; Pasapalabra 7,4

  • El Trece: Buenas noches familia 5,1; Telenoche 4,2; Ahora caigo 4,0

  • América: LAM 3,1; Sálvese quién pueda 2,6; Intrusos 2,4

  • El Nueve: Bendita 3,1; Tele 9 Central 2,5; Tele 9 al mediodía 2,4

  • TV Pública: Se siente Argentina 0,3; resto de programas 0,1

  • Net TV: Dread 0,2; resto de programas 0,1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2003290361771491367&partner=&hide_thread=false

Promedios generales por canal

Telefe 6,4 | El Trece 3,6 | América TV 2,1 | El Nueve 1,8 | TV Pública 0,1 | Net TV 0,1

El resultado marca que, aunque Bendita sufrió el cambio de conductor, logró sostener su nivel de audiencia y posicionarse dentro de los programas preferidos de la franja. Por su parte, la competencia en otras señales confirma que Masterchef Celebrity sigue dominando el ranking diario con amplia diferencia.

