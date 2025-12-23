Bendita debutó con 3,1 puntos y casi empata con LAM

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2003262635366891878&partner=&hide_thread=false Edith Hermida debutó como conductora fija de Bendita tras la salida de Beto Casella. pic.twitter.com/ovoy9vBzZ1 — argentina crave (@florexplica) December 23, 2025

En paralelo, DDM (América), reemplazando a Mariana Fabbiani con Marina Calabró al frente, registró 1,6 puntos, ocho décimas por debajo de su promedio anual. Mientras tanto, Otro día perdido (El Trece) alcanzó 3,5 puntos, con un resumen de lo más destacado del año en su emisión.

Ranking de los más vistos del día

Telefe: Masterchef Celebrity 11,8; Masterchef Celebrity II 9,0; Pasapalabra 7,4

El Trece: Buenas noches familia 5,1; Telenoche 4,2; Ahora caigo 4,0

América: LAM 3,1; Sálvese quién pueda 2,6; Intrusos 2,4

El Nueve: Bendita 3,1; Tele 9 Central 2,5; Tele 9 al mediodía 2,4

TV Pública: Se siente Argentina 0,3; resto de programas 0,1

Net TV: Dread 0,2; resto de programas 0,1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2003290361771491367&partner=&hide_thread=false Edith Hermida en #Bendita sobre la salida de Beto Casella de #ElNueve (1): pic.twitter.com/z8C0T3nydG — RATING TV ARG (@ratingtvargg) December 23, 2025

Promedios generales por canal

Telefe 6,4 | El Trece 3,6 | América TV 2,1 | El Nueve 1,8 | TV Pública 0,1 | Net TV 0,1

El resultado marca que, aunque Bendita sufrió el cambio de conductor, logró sostener su nivel de audiencia y posicionarse dentro de los programas preferidos de la franja. Por su parte, la competencia en otras señales confirma que Masterchef Celebrity sigue dominando el ranking diario con amplia diferencia.