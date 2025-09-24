Espectáculos |

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras 11 días en terapia intensiva

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que el ex Gran Hermano atraviesa una recuperación lenta, con pronóstico reservado, tras su accidente en moto.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022. El documento, dado a conocer por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, detalla que el joven continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días tras sufrir un politrauma en un accidente de moto.

Según el informe, Medina “superó los momentos críticos iniciales” gracias al manejo clínico recibido desde su ingreso. Los médicos realizaron ajustes en el tratamiento: cambiaron la vía de administración de los analgésicos para mejorar su confort y modificaron el esquema antibiótico, acompañando la mejoría en sus parámetros respiratorios.

Sin embargo, en las últimas horas el paciente atravesó una descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de asistencia. De acuerdo al parte, respondió favorablemente y hoy no necesita drogas inotrópicas. Sus valores respiratorios y gases en sangre se mantienen estables, aunque continúa bajo antibióticos dirigidos.

"Situación extrema"

A pesar de estos avances, el pronóstico de Thiago sigue siendo reservado y su estado requiere control permanente.

En paralelo, su hermano Sergio habló con el programa Puro Show y describió la delicada situación familiar: “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”. Luego explicó que el órgano más comprometido es el pulmón, operado tras las lesiones: “El cuerpo tiene que responder a las curaciones realizadas”.

Finalmente, agregó un mensaje de fe y esperanza: “Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”. Thiago, padre de las mellizas Laia y Aimé junto a Daniela Celis, continúa luchando por su recuperación.

