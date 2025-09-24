Cómo será el casamiento de 3 días de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: "A todo lujo"

"Se esperan 260 invitados aproximadamente y durará tres días...", adelantó Daniel Casalnovo, diseñador de modas, que será el encargado de los looks de Nicolás, invitado al piso de Desayuno Americano, por la pantalla de América. Para luego, el experto en moda masculina, adentrarse en los detalles que incluirá el mega festejo, a fin de año.

"Nicolás va a tener 2 cambios de vestuario el día de la boda y fiesta principal, que será el sábado 6. El color que eligió no lo puedo contar porque es un pedido especial de él. Lo que sí puedo decir es que le haré algo, a modo de obsequio, sobre el club de sus amores, Vélez Sarfield", compartió Casalnovo.

"El casamiento durará en total 3 días... Pero el domingo 7 y lunes 8 habrá asado para todos los que se quieran y puedan quedar y actividades lúdicas programadas para extender la boda", explicó Daniel, sobre qué se hará el resto de los días, luego de que el actor y la directora artística firme su unión civil y protagonicen la religiosa.

CÓMO FUE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE CABRÉ A PARDO

Nicolás y Rocío se conocieron en el verano del 2024, mientras compartieron una temporada teatral en Villa Carlos Paz, la ciudad turística por excelencia de la provincia de Córdoba. El flechazo fue total y nunca más se separaron. Hace algunos meses se mudaron a una casa juntos, en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Él la invitó a vacacionar a Punta Cana. Fueron con Rufina y la hermana de Rocío. Ahí se lo propuso, fue mucho más sencillo, práctico, sin mucho despliegue le dijo, me quiero casar con vos", compartió Daniel, invitado al programa de Pamela David.