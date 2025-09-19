Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras su salida del quirófano

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, Medina cuenta con “buena reparación costal”. Además, sostuvo que intenta ser fuerte por sus hijas a pesar de que está “hecha pelota por dentro”.

“Fue una cirugía sin complicaciones y estamos muy agradecidos con el Hospital de Moreno y la colaboración con el de Esteban Echeverría. Estamos muy contentos con todo y con los médicos”, contó Celis.

En línea con el último parte médico, la influencer explicó: “Él está estable, en terapia intensiva, también seguimos con el pedido de cadena de oración porque es un día tras día, hora tras hora y tiene que ver con cómo él evolucione. Creo mucho en Dios y en toda la gente que prende una vela”.

“Hay que esperar que evolucione bien, tiene el pulmón sensible, hay que esperar el tiempo que se necesite. Mañana o pasado nos darán una mejor información”, relató la ex Gran Hermano abordada por la emoción del momento.

Nacho Castañeras también se encontraba junto a su ex par en el reality: “Acompaño en lo que podamos dar una mano, somos familia y realmente fue un accidente. Tenemos que estar todos juntos como lo estamos para contener y estar en lo que sea”.

Por su parte, Daniela reveló cómo atraviesa la situación junto a sus hijas de un año y medio: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos, cuando también estás hecha pelota por dentro, pero entiendo que tengo mucha contención familiar, de amigos, padrinos y madrinas”.

“Toda mi familia está unida y me ayuda un montón para que estemos las tres contenidas, así no me quiebro delante de ellas -las menores-. Tengo muy presente todo el tiempo, el hecho de hablarles del papá para que no se olviden que está él por más que no lo vean, las extraña, les manda besos y abrazos”, añadió.

“Aunque son chiquititas, entienden todo. Thiago siempre es un padre muy presente e intento hacer lo mejor que me sale y puedo, para que el día de mañana, esto no sea algo traumático para ellas. De hecho, dejé de trabajar, para estar con ellas. Me voy dos horas por día para recibir el parte”, concluyó Celis.